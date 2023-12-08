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Украинцам рассказали, будут ли отключения света этой зимой

Фото: Будут ли отключения света в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отключение света из-за обстрелов россиян - очень болезненная тема для всех украинцев. Будут ли они этой зимой, к чему готовиться.

О возможных отключениях, и от чего это зависит, кроме обстрелов, рассказал директор компании YASNO Сергей Коваленко в интервью Анатолию Анатоличу.

Будут ли отключения в Украине

"Мы не знаем, какое у нас будет потребление, потому что все пугают дефицитом. Если будет +5 зимой – то дефицита не будет. А если будет месяц температура -30 – то дефицит будет. У нас все зависит от температуры", - сказал Коваленко. .

По его прогнозу и ожиданиям, дефицита не должно быть зимой.

Директор YASNO отметил, что если дефицит прогнозируемый, то можно договариваться с крупными предприятиями о переносе части их производства на ночь.

"Пока я не вижу критической проблемы", - сказал он.

По словам Коваленко, если будет комфортная погода – то зиму украинцы могут пройти без отключений.

Но если враг будет обстреливать энергетические объекты – то, безусловно, отключения будут.

 

Раньше мы писали, как экономить на оплате за свет, чтобы при получении квитанции не быть в шоке.

Кстати, должникам из коммуналки могут запретить выезд за границу.

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