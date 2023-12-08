Украинцам рассказали, будут ли отключения света этой зимой

Будут ли отключения в Украине

"Мы не знаем, какое у нас будет потребление, потому что все пугают дефицитом. Если будет +5 зимой – то дефицита не будет. А если будет месяц температура -30 – то дефицит будет. У нас все зависит от температуры", - сказал Коваленко. .

По его прогнозу и ожиданиям, дефицита не должно быть зимой.

Директор YASNO отметил, что если дефицит прогнозируемый, то можно договариваться с крупными предприятиями о переносе части их производства на ночь.

"Пока я не вижу критической проблемы", - сказал он.

По словам Коваленко, если будет комфортная погода – то зиму украинцы могут пройти без отключений.

Но если враг будет обстреливать энергетические объекты – то, безусловно, отключения будут.