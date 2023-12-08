UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розказали, чи будуть відключення світла цією зимою

Фото: Чи будуть відключення світла в Україні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відключення світла через обстріли росіян - дуже болюча тема для всіх українців. Чи будуть вони цієї зими, до чого готуватися.

Про можливі відключення, і від чого це залежить, окрім обстрілів, розказав директор компанії YASNO Сергій Коваленко в інтервью Анатолію Анатолічу.

Чи будуть відключення в Україні

"Ми не знаємо, яке у нас буде споживання, бо всі лякають дефіцитом. Якщо буде +5 зимою - то дефіциту не буде. А якщо буде місяць температура -30 - то дефіцит буде. У нас все залежить від температури", - сказав Коваленко.

За його прогнозом і сподіваннями, дефіциту має не бути взимку.

Директор YASNO зазначив, що якщо дефіцит прогнозований, то можна домовлятися з великими підприємствами, щодо перенесення частини їх виробництва на ніч.

"Поки що я не бачу критичної проблеми", - сказав він.

За словами Коваленка, якщо буде комфортна погода - то зиму українці можуть пройти без відключень.

Але якщо ворог буде обстрілювати енергетичні об'єкти - то безумовно, відключення будуть.

 

Раніше ми писали, як економити на оплаті за світло, щоб при отриманні квитанції не бути в шоці.

До речі, боржникам із комуналки можуть заборонити виїзд за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
блекаутЕлектроенергія