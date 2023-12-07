Как экономить на оплате за свет, чтобы при получении квитанции не быть в шоке
Как экономить на счетах за свет (коллаж РБК-Украина)
В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Чтобы не быть в шоке при получении платежки - нужно разумно потреблять и экономить.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.
Как экономить на свете
- Установите двухзонный счетчик из набора Умный Watt. Он поможет вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.
- Уменьшите общее освещение: вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы.
- Установите LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше электроэнергии.
- Всегда выключайте из розетки приборы, которыми не пользуетесь. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию.
- По возможности снизьте температуру нагрева бойлера.
- Если у вас газовая плита, пользуйтесь ею вместо мультиварки или микроволновки.
Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Также украинцам напомнили, что сейчас при заказе набора Умный Watt 10% его стоимости возвращается на ваш бонусный счет в программе лояльности YASNOЛОВ.
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