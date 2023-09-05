Украинцам раздадут по 600 долларов: кому посчастливится получить
Международная организация ЮНЕСКО объявила прием заявок на получение специальной стипендии для украинцев. Размер этой стипендии - 600 долларов США.
Кто сможет получить эту стипендию и на каких условиях - читайте у Styler.
Кто может получить стипендию
Организация предлагает стипендии украинским журналистам, оказавшимся в затруднительном положении в результате войны в Украине, чтобы они имели возможность продолжать свою профессиональную деятельность и информировать общество о событиях.
Подать заявку на эту стипендию имеют право:
- Профессиональные журналисты
- Редакторы
- Творческие работники медиа других специальностей
Обязательные условия:
- Живут и работают в Украине после 24 февраля 2022 года
- Зарабатывают на жизнь только или преимущественно работой журналиста
- Соблюдают профессиональные стандарты и Кодекс этики украинского журналиста
- Оказались в беде из-за войны в Украине или не имеют ресурсов для воплощения профессиональных планов, результатом которых будет общественно важный контент
- Дадут согласие на обработку своих персональных данных
Как подать заявку на получение стипендии
Для регистрации в программе необходимо заполнить заявку по этой ссылке.
В заявке нужно указать свои личные данные, медиа, в котором вы сейчас работаете, область или город проживания, источники дохода.
Также нужно описать, как на вашу жизнь повлияла война и какие из-за нее возникли перед вами проблемы.
Кроме того, необходимо предоставить ссылку на 3-5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля 2022 года.
Важно! Регистрация не гарантирует отбор для участия в Программе. Все заявки будут рассматриваться в хронологическом порядке подачи независимой комиссией экспертов. О результате отбора будет сообщено по электронной почте.
Инструкции по получению средств пришлет World Food Programme через SMS. Средства будут зачислены на банковскую карту или отправлены почтовым переводом.
Общая сумма – 600 долларов США. На этом этапе планируется оказать помощь 200 лицам. Программа осуществляется благодаря поддержке Японии.
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