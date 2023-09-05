Українцям роздадуть по 600 доларів: кому пощастить отримати

Міжнародна організація ЮНЕСКО оголосила прийом заявок на отримання спеціальної стипендії для українців. Розмір цієї стипендії - 600 доларів США.

Хто зможе отримати цю стипендію та на яких умовах - читайте у Styler.

Хто може отримати стипендію

Організація пропонує стипендії українським журналістам, які опинилися у скрутному становищі внаслідок війни в Україні, аби вони мали можливість продовжувати свою професійну діяльність та інформувати суспільство про події.

Подати заявку на цю стипендію мають право:

Професійні журналісти

Редактори

Творчі працівники медіа інших спеціальностей

Обов'язкові умови:

Живуть та працюють в Україні після 24 лютого 2022 року

Заробляють на життя тільки або переважно роботою журналіста

Дотримуються професійних стандартів і Кодексу етики українського журналіста

Опинилися у скруті через війну в Україні або не мають ресурсів для втілення професійних планів, результатом яких буде суспільно важливий контент

Дадуть згоду на обробку своїх персональних даних

Як подати заявку на отримання стипендії

Для реєстрації у програмі необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

У заявці потрібно вказати свої особисті дані, медіа, у якому ви зараз працюєте, область чи місто проживання, джерела доходу.

Також треба описати, як на ваше життя вплинула війна і які через неї постали перед вами проблеми.

Крім того, необхідно надати посилання на 3-5 авторських матеріалів, які були опубліковані після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Реєстрація не гарантує відбір до участі у Програмі. Всі заявки будуть розглядати у хронологічному порядку подання незалежна комісія експертів. Про результат відбору буде повідомлено на електронну пошту.

Інструкції щодо отримання коштів надішле World Food Programme через повідомлення SMS. Кошти будуть зараховані на банківську картку або надіслані поштовим переказом.

Загальна сума - 600 доларів США. На цьому етапі планується надати допомогу 200 особам. Програма втілюється завдяки підтримці Японії.