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6 600 грн от ООН еще можно получить или уже поздно? Что нужно знать о денежной помощи

Воскресенье 03 сентября 2023 20:29
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6 600 грн от ООН еще можно получить или уже поздно? Что нужно знать о денежной помощи Получить деньги от ООН может не каждый (фото: Unhcr.org)
Автор: Ирина Костенко

Пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) многоцелевую денежную помощь в размере 6 600 грн. Эта сумма "разбивается" на три месяца на члена семьи, однако выплата производится одним платежом.

Что нужно знать о денежной помощи от ООН, а также кто и как может ее получить, читайте дальше в материале Styler.

Что известно о программе

В настоящее время УВКБ ООН остается одной из немногих международных гуманитарных организаций, которая продолжает выплачивать пособие пострадавшим от войны украинцам.

Согласно информации на сайте организации, деньги выплачивают с целью помочь нашим гражданам с удовлетворением неотложных потребностей: временным жильем, питанием и предметами личной гигиены.

Размер помощи:

  • базируется на сумме прожиточного минимума (прогнозируемого на апрель 2022 года)
  • составляет 2 220 грн на каждого члена семьи (в месяц)
  • покрывает трехмесячный период

Итак, в общей сложности получается 6 600 грн на человека.

Уточняется, что программа является дополнением к национальной системе социальной защиты и социальной помощи.

Кто имеет право на помощь

Зарегистрироваться в программе могут:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года
  • пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля (в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях)
  • люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну (из-за военных действий от 24 февраля 2022 года)

В то же время, претендовать на денежную помощь от ООН имеют право украинцы, которые:

  • не получали подобной помощи ранее (от УВКБ ООН или других организаций)
  • имеют месячный доход менее 5 400 грн на одного члена семьи
  • соответствуют так называемым "критериям уязвимости" (одному, или нескольким)

Критерии уязвимости:

  • семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)
  • семья, возглавляемая одним одиноким / несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет
  • семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.)
  • приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтвержденные)
  • лица, пострадавшие в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС

Как оформить заявку

Заявки на единоразовую денежную выплату принимаются в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине.

При этом необходимо пройти собеседование - с целью определения, отвечаете ли вы критериям уязвимости.

"О несоответствии критериям уязвимости люди будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных", - подчеркнули в УВКБ ООН.

Уточняется, что лица, отвечающие всем необходимым требованиям, будут перенаправлены на сбор личных данных о каждом члене семьи, приехавшем вместе.

Это могут быть:

  • глава семьи
  • жена/муж
  • его/ее дети (до 23 лет)
  • его/ее родители
  • его/ее дедушка и бабушка, находящиеся на иждивении (в противном случае они должны быть зарегистрированы отдельно)

Отмечается, что для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства (семьи).

Если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек/семья будет перенаправлен на дистанционную регистрацию.

Список необходимых документов

При регистрации каждый член семьи должен иметь при себе:

  • идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - РНУКНП)
  • паспорт гражданина Украины (или другие документы, удостоверяющие личность)
  • справку ВПЛ (при наличии)
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости)
  • документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)
  • удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)

Кроме того, нужна гривневая банковская карта главного заявителя.

Ждать рассмотрения заявки придется не меньше месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. В то же время, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.

Когда и как можно получить деньги

Все деньги вместе (на каждого члена семьи за три месяца) можно получить:

  • путем перевода на банковский счет, указанный при регистрации (через финансовое учреждение Rapyd)
  • через Western Union (для тех семей, у которых нет банковского счета)
  • через мобильное приложение Vibrant
  • через систему денежных переводов MoneyGram

Со всеми подробностями относительно программы и способов получения средств можно ознакомиться на сайте УВКБ ООН.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам.

Сообщалось также, что ООН собирает около 270 млн долларов для поддержки Украины зимой.

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