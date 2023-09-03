6 600 грн от ООН еще можно получить или уже поздно? Что нужно знать о денежной помощи
Пострадавшие от российской агрессии украинцы могут получить от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) многоцелевую денежную помощь в размере 6 600 грн. Эта сумма "разбивается" на три месяца на члена семьи, однако выплата производится одним платежом.
Что нужно знать о денежной помощи от ООН, а также кто и как может ее получить, читайте дальше в материале Styler.
Что известно о программе
В настоящее время УВКБ ООН остается одной из немногих международных гуманитарных организаций, которая продолжает выплачивать пособие пострадавшим от войны украинцам.
Согласно информации на сайте организации, деньги выплачивают с целью помочь нашим гражданам с удовлетворением неотложных потребностей: временным жильем, питанием и предметами личной гигиены.
Размер помощи:
- базируется на сумме прожиточного минимума (прогнозируемого на апрель 2022 года)
- составляет 2 220 грн на каждого члена семьи (в месяц)
- покрывает трехмесячный период
Итак, в общей сложности получается 6 600 грн на человека.
Уточняется, что программа является дополнением к национальной системе социальной защиты и социальной помощи.
Кто имеет право на помощь
Зарегистрироваться в программе могут:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 года
- пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля (в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях)
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну (из-за военных действий от 24 февраля 2022 года)
В то же время, претендовать на денежную помощь от ООН имеют право украинцы, которые:
- не получали подобной помощи ранее (от УВКБ ООН или других организаций)
- имеют месячный доход менее 5 400 грн на одного члена семьи
- соответствуют так называемым "критериям уязвимости" (одному, или нескольким)
Критерии уязвимости:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)
- семья, возглавляемая одним одиноким / несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.)
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями (документально подтвержденные)
- лица, пострадавшие в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС
Как оформить заявку
Заявки на единоразовую денежную выплату принимаются в пунктах регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине.
При этом необходимо пройти собеседование - с целью определения, отвечаете ли вы критериям уязвимости.
"О несоответствии критериям уязвимости люди будут проинформированы сотрудником партнерской организации уже после собеседования в центре сбора данных", - подчеркнули в УВКБ ООН.
Уточняется, что лица, отвечающие всем необходимым требованиям, будут перенаправлены на сбор личных данных о каждом члене семьи, приехавшем вместе.
Это могут быть:
- глава семьи
- жена/муж
- его/ее дети (до 23 лет)
- его/ее родители
- его/ее дедушка и бабушка, находящиеся на иждивении (в противном случае они должны быть зарегистрированы отдельно)
Отмечается, что для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства (семьи).
Если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек/семья будет перенаправлен на дистанционную регистрацию.
Список необходимых документов
При регистрации каждый член семьи должен иметь при себе:
- идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика - РНУКНП)
- паспорт гражданина Украины (или другие документы, удостоверяющие личность)
- справку ВПЛ (при наличии)
- свидетельство о рождении детей (при необходимости)
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости)
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости)
Кроме того, нужна гривневая банковская карта главного заявителя.
Ждать рассмотрения заявки придется не меньше месяца. Ответ придет в виде SMS-сообщения. В то же время, если прошло уже более двух месяцев, а выплаты нет, нужно повторно обратиться в пункт регистрации.
Когда и как можно получить деньги
Все деньги вместе (на каждого члена семьи за три месяца) можно получить:
- путем перевода на банковский счет, указанный при регистрации (через финансовое учреждение Rapyd)
- через Western Union (для тех семей, у которых нет банковского счета)
- через мобильное приложение Vibrant
- через систему денежных переводов MoneyGram
Со всеми подробностями относительно программы и способов получения средств можно ознакомиться на сайте УВКБ ООН.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработал проект ООН по доплатам пенсионерам.
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