Украинцам объяснили, кого первыми призовут в армию в июле, и будут ли служить без боевого опыта

Мобилизация в Украине продолжается, армия постепенно пополняет резервы. Многих военнообязанных украинцев интересует вопрос, кого первым призовут в июле, и будут ли брать людей без боевого опыта.

Работники ТЦК будут призывать мужчин от 18 до 60 лет, независимо от их желания, сообщил начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап, пишет Армия.Inform.

Кого будут призывать в июле

По словам начальника Харьковского ТЦК, они всегда руководствуются Конституцией Украины, где в ст. 65 прописано, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина, Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и ряда нормативно-правовых актов.

"Согласно этим документам, в рамках общей мобилизации мы обязаны осуществлять мероприятия по призыву граждан Украины, за исключением отдельных случаев, независимо от их желания. Ты гражданин Украины и должен сделать все, что зависит от тебя для защиты ее независимости и суверенитета!" - отметил он.

Отметим, что сейчас страну защищают бойцы, которые могут не иметь предыдущего военного опыта

На сегодняшний день все военнообязанные призываются только через учебные центры, где они проходят подготовку.

"Распределение по подразделениям осуществляется там. Кстати, сейчас это касается и бригад ТРО. В них уже созданы свои учебные центры, и сначала мобилизованных мы отправляем туда. Напрямую боевые части мы сейчас не комплектуем", - сообщил военный.

"Личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А что касается специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями", – отметил начальник областного ТЦК и СП.

Как осуществляется отбор кандидатов среди мобилизованных на обучение непосредственно в учебных центрах?

По словам Владимира, в учебных центрах с каждым общаются представители отделов морально-психологического обеспечения, осуществляется тестирование. Таким образом, через морально-деловые качества определяется, подходит ли человек на определенную должность или нет.

Некоторые учебные центры имеют некоторые критерии набора личного состава. Так, например, у десантников производится набор только до 45 лет. Также кандидат должен иметь отличную физическую подготовку и состояние здоровья.

"Поэтому бывают случаи, когда мы возвращали человека из учебного центра и планировали его отправку в другой уже со следующей командой", - резюмировал военный.