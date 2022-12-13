Почему собаки едят снег: ветеринар рассказала об опасности

Зимой на прогулке собаки могут радостно есть снег. Однако это может привести к некоторым негативным последствиям.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в Instagram .

Почему собаки едят снег

По словам специалиста, анализируя реакцию собак на снег и сугробы, можно заключить, что снег - это игра и веселье. Животные любят зарываться в снег, прыгать в сугробы и играть со снежными шариками.

Также собаки ощущают особый запах снега, из-за чего часто его едят.

Какая опасность

В частности, если ваша собачка небезразлична к снегу, то следует помнить об опасностях:

Вредные, ядовитые вещества и острые предметы могут быть на снегу или под ним. Тем более догхантеры могут рассыпать яд, поэтому важно следить, куда идет собака и с каким именно снегом он решил поиграть;

Переохлаждение опасно для собак. При первых признаках дрожания, посинения носа, поочередного поднятия лап и хромания следует вернуться домой;

При минусовой температуре животное следует одевать. Если собака дрожит на улице - это главный признак того, что она мерзнет;

Не позволяйте собаке заходить на лед, поскольку даже под весом животных он может треснуть;

Реагенты, которыми посыпают улицы, снег и лед вредны для кожи подушечек лап и вызывают сухость, раздражение и трещины. Лапы можно защитить с помощью обуви или защитных бальзамов.

Добавим, если снег особенно мокрый, это может быть более неудобно. Температура тела будет снижаться гораздо быстрее любого типа влаги.

При таких обстоятельствах важно сократить время прогулки. Большинство здоровых средних и больших собак могут гулять 30 минут на морозе.