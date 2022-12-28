Эти четыре признака говорят о том, что собака вас безумно любит
Собаки - это животные, которые любимы многими людьми. Но любит ли ваш домашний питомец вас?
Вот несколько знаков, которые говорят о том, что ваша собака вас действительно любит, пишет Sante Plus.
Собаки - отличные компаньоны
Собаки — это существа, которые реагируют на человеческие запахи и голоса. Японский исследователь Такефуми Кикусуи в ходе исследования обнаружил, что слезы собак связаны с положительными эмоциями. Следовательно, собаки будут испытывать чувства и любовь к своим хозяевам.
Как собаки доказывают свою любовь?
Куда бы вы не пошли, ваша собака следует за вами
Не то чтобы животному не нужно уединение, но ему нравится ваша компания, и он следует за вами по дому. От кухни до гостиной и туалета он никогда не покидает вас и постоянно нуждается в вашем присутствии.
Собака - это ваш преданный друг (фото: pixabay.com)
Ваша собака ищет вас
Он счастлив, непринужден... Он пытается поймать ваш взгляд, чтобы послать вам послание, полное любви.
"Я счастлив с тобой, и ты делаешь меня счастливым", — как бы говорит он.
Постарайтесь укрепить эту связь и дайте понять, что любовь взаимна. Когда вас нет дома, или вы в отъезде - ваш питомец безумно тоскует. Это главное подтверждение привязанности.
Собака спит с вами в постели
Питомец доверяет вам, чувствует себя в безопасности и видит в вас своего лидера, поэтому ему нравится лежать рядом с вами, чтобы расслабиться.
Это доверие, которое он проявляет к вам, показывает его глубокую привязанность и любовь к вам.
Собака лает и виляет хвостом, когда видит вас
Когда вы возвращаетесь домой - собака лает и виляет хвостом. Все это от счастья снова видеть вас. Разве это не подтверждение любви?
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