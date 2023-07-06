В результате ночного удара по Львову погибла семья украинского журналиста: о ком идет речь (фото)

Ночью 6 июля Россия ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Львова. Пока известно о 37 пострадавших и четырех погибших, среди которых и семья львовского журналиста из медиа "Варта" Владимира Садового.

Об этом сообщил сотрудник Владимира Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook .

"Сегодня ночью моск*льские изверги забрали жизнь человека, работавшего бок о бок в нашем медиаресурсе varta1.com.ua. Не стало Анастасии Сенив и ее мамы Мирославы Садовой. Они семья нашего "вартового" Владимира Садового - родная сестра и мама!" - пишет Зинкевич.

По его словам, вражеская ракета попала прямо в дом, в котором проживали погибшие.

Во Львове погибла семья украинского журналиста (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам подтвердило: нет ничего святого у врага! Человеческая жизнь для них ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, не означает, что мы живем в безопасности, потому что война здесь и сейчас. Мы должны все работать сейчас не для обогащения собственного кармана, а для того, чтобы победить врага, наказать", - призвал читателей коллега журналиста.

Как помочь семье погибших

Журналист Владимир Садовой также потерял жилье и все, что там было. Поэтому все желающие могут приобщиться к помощи пострадавшим по реквизитам:

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Что известно об ударе по Львову

Россия атаковала Львов 10 ракетами типа "Калибр", семь из которых удалось сбить украинским силам ПВО. Наибольшее повреждение получила именно социальная инфраструктура.

В настоящее время известно о 37 пострадавших и четырех погибших. На месте трагедии работают спасательные службы и пытаются достать людей из-под завалов.