Как собаки предупреждают хозяина об опасности: не упустите эти признаки
Есть мнение, что собаки способны ощущать опасность и предупреждать об этом своего хозяина. Согласно исследованиям, собаки способны на это благодаря отличному обонянию и острому слуху.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cuddly Tails.
Собаки отличаются от людей тем, что два их органа чувств сильнее других - это слух и обоняние. Это можно назвать суперсилой животных, ведь благодаря обострившимся чувствам они могут испытывать приближение опасности. Более того, эти умные и преданные животные могут предупредить об опасности, главное понять их подсказки.
Лай, рычание и нытье
Когда ваша собака заметит опасность или злоумышленника на территории, она попытается предупредить вас и привлечь ваше внимание непрерывным лаем.
Кроме того, если ваша собака рычит или скулит, это означает, что она чего-то боится или ей угрожает опасность. Поэтому всякий раз, когда вы это слышите, подойдите к ней, поскольку может быть что-то серьезное.
Важно помнить, что собака часто лает на новых людей
Бегают
Это может указывать на то, что со здоровьем вашей собаки что-то не так. Также если животное слишком часто облизывает лапы, это очевидный признак, что вам следует отвести его к ветеринару.
Животное прячется
Если ваше животное слишком обеспокоено и напугано значительной опасностью, то, возможно, собака пытается защититься прячась. Поэтому, если вы видите, что ваша собака прячется без видимой причины, следует узнать о причинах.
Царапины
Когда собака издает странные звуки и царапает вас или мебель, то возможно, она хочет впереди о чем-то владельце.
Всегда целесообразно проверить, есть ли что-нибудь серьезное.
Когда человек болеет, его организм меняется, и чувствительное обоняние собаки может обнаружить эти незначительные изменения. Если поведение вашей собаки резко изменилось - проверьте свое здоровье.
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