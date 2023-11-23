Как собаки предупреждают хозяина об опасности: не упустите эти признаки

Есть мнение, что собаки способны ощущать опасность и предупреждать об этом своего хозяина. Согласно исследованиям, собаки способны на это благодаря отличному обонянию и острому слуху.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Cuddly Tails .

Собаки отличаются от людей тем, что два их органа чувств сильнее других - это слух и обоняние. Это можно назвать суперсилой животных, ведь благодаря обострившимся чувствам они могут испытывать приближение опасности. Более того, эти умные и преданные животные могут предупредить об опасности, главное понять их подсказки.

Лай, рычание и нытье

Когда ваша собака заметит опасность или злоумышленника на территории, она попытается предупредить вас и привлечь ваше внимание непрерывным лаем.

Кроме того, если ваша собака рычит или скулит, это означает, что она чего-то боится или ей угрожает опасность. Поэтому всякий раз, когда вы это слышите, подойдите к ней, поскольку может быть что-то серьезное.

Важно помнить, что собака часто лает на новых людей

Бегают

Это может указывать на то, что со здоровьем вашей собаки что-то не так. Также если животное слишком часто облизывает лапы, это очевидный признак, что вам следует отвести его к ветеринару.

Животное прячется

Если ваше животное слишком обеспокоено и напугано значительной опасностью, то, возможно, собака пытается защититься прячась. Поэтому, если вы видите, что ваша собака прячется без видимой причины, следует узнать о причинах.

Царапины

Когда собака издает странные звуки и царапает вас или мебель, то возможно, она хочет впереди о чем-то владельце.

Всегда целесообразно проверить, есть ли что-нибудь серьезное.

Когда человек болеет, его организм меняется, и чувствительное обоняние собаки может обнаружить эти незначительные изменения. Если поведение вашей собаки резко изменилось - проверьте свое здоровье.