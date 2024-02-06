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Украинцев призвали избегать этих ошибок, чтобы мошенники не завладели вашими деньгами

Украинцам рассказали, как уберечься от мошенников в сети (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Мошенников Украине постоянно придумывают способы похитить у граждан деньги. В частности, многие схемы основываются на завладении учетными записями в социальных сетях или онлайн-сервисах.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чего следует избегать при создании паролей в социальных сетях.

При написании использовались следующие источники: Facebook-страница Киберполиции и сайт Министерства юстиции.

Чего избегать

Обычно при создании аккаунта пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является своего рода виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа.

Если пароль ненадежен, то мошеннику проще сломать аккаунт и получить доступ к личной информации.

Украинцам рассказали, чего нужно придерживаться, а чего избегать при создании паролей:

  • для создания пароля используйте не менее 8 символов, включая заглавные (АБВ) и прописные (абв) буквы, цифры и специальные символы (~, %; =, >)
  • придумайте оригинальный пароль для каждой учетной записи
  • не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения
  • воздерживайтесь от использования фраз ежедневного обихода (цитаты, лозунги, названия произведений)
  • немедленно изменяйте пароли в случае подозрения на компрометацию
  • не храните записанные пароли в чехле мобильного телефона или в открытом виде возле компьютера
  • не отправляйте пароли в мессенджерах и не сообщайте их посторонним
  • обязательно настройте двухфакторную аутентификацию, где это возможно
  • перед вводом авторизационных данных внимательно просматривайте URL сайта
  • регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах
  • используйте только лицензионное программное обеспечение - в случае необходимости установите антивирус

Важно, что комбинации типа "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123", "admin" не являются надежными паролями.

Что важно знать об оплате в интернете

Необходимо помнить о правилах финансовой и кибергигиены:

  • не вводите на подозрительных и незнакомых сайтов реквизиты платежных карт
  • установите у себя лимиты на операции, добавьте SMS-уведомления, чтобы контролировать движение собственных денег
  • используйте надежные пароли, антивирусные программы и обязательно двухфакторную аутентификацию

Если все же ввели данные своей карты на мошенническом портале, то немедленно блокируйте ее через горячую линию банка, мобильное приложение или интернет-банкинг. Такие действия помогут уберечь деньги, но делать это нужно побыстрее.

Также гражданам часто могут поступать сообщения от банковских учреждений о блокировании вашего счета и т.д. Обычно такие сообщения содержат призывы к отправке ваших данных, например, пин-кода на карту, 16 цифр, указанных на карте, срок действия карты, CVV-кода.

В таком случае следует обратиться в банк по официальному электронному адресу или официальному номеру телефона для уточнения ситуации. Ни в коем случае не сообщайте данные о ваших банковских картах и счетах посторонним людям.

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