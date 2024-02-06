Украинцев призвали избегать этих ошибок, чтобы мошенники не завладели вашими деньгами

Мошенников Украине постоянно придумывают способы похитить у граждан деньги. В частности, многие схемы основываются на завладении учетными записями в социальных сетях или онлайн-сервисах.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чего следует избегать при создании паролей в социальных сетях.
При написании использовались следующие источники: Facebook-страница Киберполиции и сайт Министерства юстиции.
Обычно при создании аккаунта пользователь должен указать логин и пароль к аккаунту. Логин является своего рода виртуальным именем пользователя, а пароль - ключом для входа.
Если пароль ненадежен, то мошеннику проще сломать аккаунт и получить доступ к личной информации.
Украинцам рассказали, чего нужно придерживаться, а чего избегать при создании паролей:
Важно, что комбинации типа "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123", "admin" не являются надежными паролями.
Необходимо помнить о правилах финансовой и кибергигиены:
Если все же ввели данные своей карты на мошенническом портале, то немедленно блокируйте ее через горячую линию банка, мобильное приложение или интернет-банкинг. Такие действия помогут уберечь деньги, но делать это нужно побыстрее.
Также гражданам часто могут поступать сообщения от банковских учреждений о блокировании вашего счета и т.д. Обычно такие сообщения содержат призывы к отправке ваших данных, например, пин-кода на карту, 16 цифр, указанных на карте, срок действия карты, CVV-кода.
В таком случае следует обратиться в банк по официальному электронному адресу или официальному номеру телефона для уточнения ситуации. Ни в коем случае не сообщайте данные о ваших банковских картах и счетах посторонним людям.
Ранее украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме через СМС-ки.
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