Українців закликали уникати цих помилок, що шахраї не заволоділи вашими грошима

Чого уникати

Зазвичай, при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім’ям користувача, а пароль - ключем для входу.

Якщо пароль є ненадійним, то шахраю простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації.

Українцям розповіли, чого потрібно дотримуватися, а чого уникати при створенні паролів:

для створення пароля використовуйте не менше 8 символів, у тому числі заголовні (АБВ) та прописні (абв) літери, цифри і спеціальні символи (~, %; =, >)

вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису

не використовуйте як пароль ім’я, прізвище, номер телефону, дату народження

утримуйтеся від використання фраз щоденного ужитку (цитати, гасла, назви творів)

негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію

не зберігайте записані паролі в чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп’ютера

не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам

обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо

перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту

регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах

використовуйте лише ліцензійне програмне забезпечення - у разі потреби встановіть антивірус

Важливо, що комбінації типу "123456", "11111", "qwerty", "рassword", "abc123", "admin" не є надійними паролями.

Що важливо знати про оплату в інтернеті

Необхідно пам'ятати про правила фінансової та кібергігієни:

не вводьте на підозрілих та незнайомих сайтів реквізити платіжних карток

установіть у себе ліміти на операції, додайте SMS-сповіщення, щоб контролювати рух власних грошей

використовуйте надійні паролі, антивірусні програми та обов'язково двофакторну автентифікацію

Якщо все ж ввели дані своєї картки на шахрайському порталі, то негайно блокуйте її через гарячу лінію банку, мобільний додаток чи інтернет-банкінг. Такі дії допоможуть вберегти гроші, але робити це потрібно чим швидше.

Також громадянам часто можуть надходити повідомлення нібито від банківських установ про блокування вашого рахунку тощо. Зазвичай такі повідомлення містять заклики до відправлення ваших даних, наприклад, пін-коду до картки, 16 цифр, що вказані на картці, термін дії картки, CVV-коду.

У такому разі варто звернутись до банку за офіційною електронною адресою або офіційним номером телефону для уточнення ситуації. У жодному разі не повідомляйте даних щодо ваших банківських карт та рахунків стороннім людям.