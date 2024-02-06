Українців закликали уникати цих помилок, що шахраї не заволоділи вашими грошима

Шахраїв Україні постійно вигадують способи, щоб викрасти у громадян гроші. Зокрема, багато схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами у соціальних мережах чи онлайн-сервісах.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чого потрібно уникати під час створення паролів у соціальних мережах.
При написанні використовувались такі джерела: Facebook-сторінка Кіберполіції та сайт Міністерства юстиції.
Зазвичай, при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім’ям користувача, а пароль - ключем для входу.
Якщо пароль є ненадійним, то шахраю простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації.
Українцям розповіли, чого потрібно дотримуватися, а чого уникати при створенні паролів:
Важливо, що комбінації типу "123456", "11111", "qwerty", "рassword", "abc123", "admin" не є надійними паролями.
Необхідно пам'ятати про правила фінансової та кібергігієни:
Якщо все ж ввели дані своєї картки на шахрайському порталі, то негайно блокуйте її через гарячу лінію банку, мобільний додаток чи інтернет-банкінг. Такі дії допоможуть вберегти гроші, але робити це потрібно чим швидше.
Також громадянам часто можуть надходити повідомлення нібито від банківських установ про блокування вашого рахунку тощо. Зазвичай такі повідомлення містять заклики до відправлення ваших даних, наприклад, пін-коду до картки, 16 цифр, що вказані на картці, термін дії картки, CVV-коду.
У такому разі варто звернутись до банку за офіційною електронною адресою або офіційним номером телефону для уточнення ситуації. У жодному разі не повідомляйте даних щодо ваших банківських карт та рахунків стороннім людям.
Раніше українців попереджували про нову шахрайську схему через СМС-ки.
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