"Вам посылка". Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через СМС-ки
В сети распространяется информация, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным Сол обороны, сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.
"Призываем придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги", - заявили в Силах обороны Юга.
В частности, для обеспечения безопасности себя и своих средств следует придерживаться основных правил:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
- заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;
Однако, если вы уже наткнулись на мошенников, и сообщили платежную информацию - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Напомним, мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
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