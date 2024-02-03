ua en ru
Сб, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вам посылка". Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через СМС-ки

Украина, Суббота 03 февраля 2024 13:40
UA EN RU
"Вам посылка". Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через СМС-ки Фото: украинцев сообщили о новой схеме мошенников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется информация, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным Сол обороны, сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

"Призываем придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги", - заявили в Силах обороны Юга.

В частности, для обеспечения безопасности себя и своих средств следует придерживаться основных правил:

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
  • проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;
  • заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;
  • платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
  • не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

Однако, если вы уже наткнулись на мошенников, и сообщили платежную информацию - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Напомним, мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї Война России против Украины
NEWS
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва