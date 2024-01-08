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В сети появилась совершенно новая схема мошенников: как она выглядит

Понедельник 08 января 2024 15:00
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В сети появилась совершенно новая схема мошенников: как она выглядит Мошенники запустили новую схему в соцсетях (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники начали использовать информацию об состоявшемся на прошлой неделе обмене пленных для своих преступных схем. В профайлах преступников могут быть фото или видео по обмену пленными.

Детали об этой схеме рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он рассказал, что в социальных сетях появились аккаунты, представляемые освобожденными из плена защитниками. Они обещают предоставить информацию вроде бы о военных, которых "видели" во вражеском плену. Конечно, за свою информацию они просят денежное вознаграждение.

Для того чтобы быть более похожими на возвращенных воинов, в профилях мошенников могут быть фото и видео с "обмена 230" или фото или видеоматериалы по предварительным обменам.

В сети появилась совершенно новая схема мошенников: как она выглядит

Украина вернула из плена 230 военных (t.me/V_Zelenskiy_official)

Омбудсмен предостерегает украинцев от такой схемы мошенничества и просит не сбрасывать деньги за сомнительную информацию.

"Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями в социальных сетях прячутся мошенники. Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по обращению с военнопленными", - написал Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее мы писали о том, в Украину вернулось 230 граждан, находившихся почти два года в плену России.

А еще рассказывали о том, почему не стоит отвечать на звонок с незнакомого телефонного номера.

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