Их нагнули. Лобода откровенно высказалась о Киркорове, Ани Лорак и Повалий

Светлана Лобода откровенно рассказала, почему Киркоров принял сторону путинского режима, и что не так с предательницами Ани Лорак и Повалий.

Киркоров говорил, что он все понимает...

По словам Светланы, Филипп Киркоров, которого она просила не поддерживать режим еще в начале войны, говорил, что все понимает. Но он быстро "переобулся".

"Когда все началось, я писала многим артистам, в том числе переписывались с Киркоровым, я просила их не поддерживать режим и просила понять нас, показывала кадры, отправляла видео, он говорил, что будет пытаться это делать, что для него это важно, что он все понимает, но потом прошло время, и я думаю, что его просто нагнули, как и всех", - говорит артистка.

Когда тебя называют "предательницей"

Напомним, что артистка некоторое время после начала войны молчала, из-за чего у нее было много вопросов.

Теперь же певица рассказала об ощущениях, когда тебя называют "предательницей" в твоей родной стране и как быть в одном списке с Ани Лорак и Повалий.

"Мы сегодня с тобой (Раминой Эсхакзай. - Ред.) находимся здесь в Киеве, а они находятся в россии, работают и живут там. Поэтому люди, сравнивающие нас, это люди или не честные, или просто они манипуляторы".

Я не обращаю на это внимания, я знаю внутри, кто я. Знаю, что для меня сегодняшний день важен для того, чтобы работать и помогать, и я честна перед собой, это для меня самое важное. Потому что я просыпаюсь и мне не стыдно перед моими детьми, которые меня со временем спрашивают, мама, где ты была когда россия начала войну, против Украины, я скажу, что я поддержала свою страну, что я находилась с ней, что я покинула все, оставила свою карьеру там и начала новую жизнь", - добавила Светлана Лобода.

Светлана Лобода на днях представила новый чувственный альбом "Made in U"

"Этот альбом для меня особенный. В нем моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием большого вдохновения и является моим наиболее откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры", - говорит о новом творении Света.

Такие украиноязычные композиции, как "По-украински", "Градус 100" и "Мамо", стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик".

Смотрите делее полное интервью Светланы Лободы:

Новые треки уже можно прослушать на канале YouTube артистки.

Все сборы с первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома семьи, потерявшей свое жилье в первые дни войны. Речь идет о медсестра национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью недалеко от родного города певицы - Ирпень, в поселке Шпитьки.

Ниже можете ознакомиться с некоторыми новинками от Светланы Лободы:

LOBODA - "Градус 100"

LOBODA - "Мамо"

LOBODA - "Щедрик"