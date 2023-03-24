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Музыканты "ограбили" цветочный магазин в Киеве ради странной цели

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Пятница 24 марта 2023 17:33
Музыканты "ограбили" цветочный магазин в Киеве ради странной цели Участники квіткіс "ограбили" цветочный магазин (YouTube / кадр с видео)
Автор: Василина Копытко

Киевская панк-группа квіткіс показала новое видео "Танців не буде", режиссером которого стала молодая клипмейкер Ярослава Дюна.

Что говорят музыканты о сингле и клипе - читайте в нашем материале ниже.

При чем здесь Гай Ричи?

В песне "Танців не буде", по утверждению самих артистов, они объединили "подростковую романтику и пренебрежение к непутевому контингенту пафосных клубов, завораживающую красоту ночного Киева и безответную любовь, бодрость и истощение".

Музыканты &quot;ограбили&quot; цветочный магазин в Киеве ради странной целиЭто первая полноформатная видеоработа для квіткіс (YouTube / кадр с видео)

Приблизительно таким получился и клип.

"Ярослава воплотила на экране крутую и небанальную историю. Вышла веселая короткометражка об ограблении и любви в стиле… Ну, если бы мы коротко кому-то описывали этот стиль, то сказали бы так: "Представьте кино, над которым совместно работали Гай Ричи, Роуэн Аткинсон, Луи де Фюнес и Иван Миколайчук…" - комментируют музыканты квіткіс.

Напомним, предыдущую песню "Анатомия" квіткіс посвятили главе ПЦУ митрополиту Эпифанию.

А осенью панки показали очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины.

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