Музыканты "ограбили" цветочный магазин в Киеве ради странной цели

Что говорят музыканты о сингле и клипе - читайте в нашем материале ниже.

При чем здесь Гай Ричи?

В песне "Танців не буде", по утверждению самих артистов, они объединили "подростковую романтику и пренебрежение к непутевому контингенту пафосных клубов, завораживающую красоту ночного Киева и безответную любовь, бодрость и истощение".

Это первая полноформатная видеоработа для квіткіс (YouTube / кадр с видео)

Приблизительно таким получился и клип.

"Ярослава воплотила на экране крутую и небанальную историю. Вышла веселая короткометражка об ограблении и любви в стиле… Ну, если бы мы коротко кому-то описывали этот стиль, то сказали бы так: "Представьте кино, над которым совместно работали Гай Ричи, Роуэн Аткинсон, Луи де Фюнес и Иван Миколайчук…" - комментируют музыканты квіткіс.