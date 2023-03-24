Музыканты "ограбили" цветочный магазин в Киеве ради странной цели
Киевская панк-группа квіткіс показала новое видео "Танців не буде", режиссером которого стала молодая клипмейкер Ярослава Дюна.
Что говорят музыканты о сингле и клипе - читайте в нашем материале ниже.
При чем здесь Гай Ричи?
В песне "Танців не буде", по утверждению самих артистов, они объединили "подростковую романтику и пренебрежение к непутевому контингенту пафосных клубов, завораживающую красоту ночного Киева и безответную любовь, бодрость и истощение".
Это первая полноформатная видеоработа для квіткіс (YouTube / кадр с видео)
Приблизительно таким получился и клип.
"Ярослава воплотила на экране крутую и небанальную историю. Вышла веселая короткометражка об ограблении и любви в стиле… Ну, если бы мы коротко кому-то описывали этот стиль, то сказали бы так: "Представьте кино, над которым совместно работали Гай Ричи, Роуэн Аткинсон, Луи де Фюнес и Иван Миколайчук…" - комментируют музыканты квіткіс.
Напомним, предыдущую песню "Анатомия" квіткіс посвятили главе ПЦУ митрополиту Эпифанию.
А осенью панки показали очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины.