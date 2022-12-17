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Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностей

Новина українською →
Суббота 17 декабря 2022 16:50
Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностей ВСУ на фронте нуждаются в помощи (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинским защитникам в Бахмуте Донецкой области необходимы дроны, прицелы и медикаменты. Потому объявлен срочный сбор и украинцев просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.

Об этом пишет волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

Каждый день украинские военные защищают Украину на фронте от российских оккупантов.

По словам Юсуповой, сейчас очень много военных, которые погибли или получивших ранения на фронте.

Волонтер говорит, что почти каждый день отправляет помощь нашим бойцам, но есть еще очень много потребностей.

Что нужно

  • Квадрокоптеры Mavic 3 - 114 тысяч гривен;
  • 2 тепловизора - цена 131 тысяча гривен;
  • Прицелы - стоимость одного около 26 тысяч гривен;
  • Также очень нужно лекарство, обезболивающее;
  • Одежда и обувь для раненых;

Украинские также военные нуждаются в автомобилях, которые помогут спасти им жизнь на фронте.

"С понедельника выкупила: моноочки ночного видения - 161 тысяч гривен, автомобиль Kia Sorento - 3900 тысяч долларов, два тепловизора - 131 331, еще один тепловизор - 58, лекарства - 10 тысяч и флисовые кофты -10 113 тысяч гривен", - говорит.

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк
  • UA753220010000026204306753142
  • Номер карты Банки Монобанк 5375 4112 0025 4253 или по ссылке.

Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностейУкраинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностейУкраинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностейУкраинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностейУкраинцев просят помочь военным на фронте (facebook.com/nataliiayusupovа)

Ранее мы сообщали, какое оружие получила Украина от международных партнеров.

Также мы писали, что в Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.

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