Українців просять терміново допомогти військовим на фронті: є багато потреб

Українським захисникам у Бахмуті Донецької області необхідні дрони, приціли та медикаменти. Тому оголошено терміновий збір і українців просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише волонтер Наталія Юсупова у своєму Facebook .

Кожна дня українські військові захищають Україну на фронті від російських окупантів.

За словами Юсупової, зараз дуже багато військових, які загинули або отримали поранення на фронті.

Волонтер каже, що майже кожного дня відправляє допомогу нашим бійцям, але є ще дуже багато потреб.

Що потрібно

Квадрокоптери Mavic 3 - 114 тисяч гривень;

2 тепловізора - ціна 131 тисяча гривень;

Приціли - вартість одного близько 26 тисяч гривень;

Також дуже потрібні ліки, знеболююче;

Одяг та взуття для поранених;

Українські військові також потребують автомобілі, які допоможуть врятувати їм життя на фронті.

"З понеділка викупила: монокуляри нічного бачення - 161 тисяч гривень, автівку Kia Sorento - 3900 тисяч доларів, два тепловізори - 131 331, ще один тепловізор - 58, ліки - 10 тисяч та флісові кофти -10 113 тисяч гривень", - каже волонтер.

Реквізити для допомоги:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Номер картки Банки Монобанк 5375 4112 0025 4253 або за посиланням.

Українців просять допомогти військовим на фронті (facebook.com/nataliiayusupovа)