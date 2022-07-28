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Ми маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ

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Львівська область, Четвер 28 липня 2022 14:50
Ми маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ Діти організували свій волонтерський штаб і збирають на ЗСУ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівській області троє дітей облаштували цілий волонтерський штаб для допомоги українським захисникам. Вони продають власні малюнки та за допомогою дорослих купують необхідні речі для воїнів ЗСУ.

Про це розповів Ігор Зінкевич у своєму Telegram-каналі.

"Розповім вам цікаву історію. Познайомився я в селі Воля-Гомулецька біля Львова з маленькими волонтерами. Ці діти продають малюнки, які намалювали самостійно. Діти: Анастасійка 11 років, Софійка 9 років, Оленка 10 років і Алінка 13 років, і зараз до них приєднуються ще їхні друзі", - повідомив Зінкевич.

Він зазначив, що у дітей велике бажання допомагати, щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. Діти обладнали собі волонтерський штаб на блокпості при в'їзді в село.

Ми маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУМи маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУМи маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУМи маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУ

Фото: Ігор Зінкевич

Всі зібрані кошти вони передають Роману Пігелю і на них закуповують необхідні речі та товари першої необхідності для наших захисників: пінні губки (одноразовий душ), щоб хлопці могли підтримувати гігієну, портативні конфорки та газ до них.

Ми маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУМи маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУМи маленькі волонтери! На Львівщині діти організували власний штаб для допомоги ЗСУФото: Ігор Зінкевич

Діти по всій Україні зараз намагаються допомагати українським захисником і збирають кошти будь-якими способами.

Нещодавно ми розповідали про те, що у Львові діти торгують лимонадом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і за тиждень їм вдалося заробити 8 тисяч гривень.

А також ми писали про те, що 6-річна донька загиблого військового робить своїми руками прикраси та продає, щоб зібрати на автомобіль для ЗСУ.

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