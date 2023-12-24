Взрыв газа во Львове: полиция завела дело и назвала количество жертв и пострадавших

Во Львове из-за взрыва газа в доме погибли три человека, еще трое пострадали. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Княгини Ольги произошел взрыв.

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские. Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена", - говорится в сообщении.

Так, при разборе завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет.

Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту начато уголовное производство.

Фото: в полиции возбуждено уголовное производство по факту взрыва газа во Львове (t.me/UA_National_Police)

Взрыв газа во Львове

Напомним, ужин 23 декабря во Львове на улице Княгини Ольги в частном двухэтажном жилом доме взорвался газ.

Взрыв разрушил опорные стены, начался пожар. В результате пострадали три человека (среди них двое детей). Их состояние не тяжелое.

Кроме того, погибли три человека.

Точные причины взрыва пока не известны, идет расследование всех обстоятельств происшествия.

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