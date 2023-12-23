Во Львове взорвался частный дом: под завалами могут быть люди
Во Львове произошел взрыв в частном доме. Под завалами пока могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
По словам мэра, по ул. Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. В результате взрыва есть разрушение опорных стен.
"Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы", - добавил он.
Фото: во Львове произошел взрыв дома (t.me/andriysadovyi)
Садовый заявил, что сейчас устанавливаются причины и последствия инцидента.
Перекрытие дороги
Правоохранители сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова к улице Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме.
"Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, охрану места происшествия и помогают другим службам в ликвидации последствий", - добавили в полиции.
Взрывы в Украине
Напомним, утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже количество пострадавших выросло до пяти.
Кроме того, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Находившийся возле дома мужчина получил баротравму. Также повреждены стены подъезда и окна в квартирах.
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