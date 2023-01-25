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ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)

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Среда 25 января 2023 18:39
ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото) ВСУ получили крутые пикапы (фото: ГЕРОЙCAR)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины получили 15 грузовых пикапов, оснащенных вооружением, способным эффективно сбивать дроны-камикадзе и даже низколетящие ракеты.

Такие автомобили на днях нашим бойцам в рамках программы "Сторожевые неба" передали представители благотворительного проекта ГЕРОЙCAR.

Что известно об автомобилях, которые станут на защиту неба Киева

Для реализации данной программы автоэксперты выбрали мощные и выносливые внедорожники серии Ford F.

У автомобилей есть полный привод и 6-литровый дизельный двигатель, хорошо приспособленный к сильным морозам.

В целом конструкция этих авто, закупаемых волонтерами в Европе и США, позволяет перевозить Стингеры, Джавелины и Стугни или закрепить в кузове пулемет или зенитную установку.

Также, авто можно ремонтировать даже в полевых условиях.

Грузоподъемность таких пикапов достигает более двух тысяч килограммов!

Согласно планам ВСУ, эти 15 пикапов станут на защиту воздушного пространства столицы и северных границ Украины.

ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)

ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)ВСУ получили крутые пикапы (фото: ГЕРОЙCAR)

"Эта партия из 15 пикапов уже готова защищать воздушное пространство Киева. Учитывая последние события, усиление ПВО сейчас более чем уместно. Эти автомобили помогут нашим сухопутным войскам быстро и эффективно нейтрализовать вражеские воздушные цели", - комментирует руководитель благотворительного проекта Александр Пугач.

Заметим, что передача авто состоялась в канун Дня соборности Украины. И это - очень символично.

Также стоит отметить, что в программу "Вартові неба" присоединились граждане и благотворительные организации из Украины, Европы, Соединенных Штатов и Канады.

ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)

ВСУ получили 15 пикапов, которые встанут на защиту неба над Киевом (фото)

ВСУ получили крутые пикапы (фото: ГЕРОЙCAR)

Добавим, что на сегодняшний день в рамках программы "Вартові неба" волонтерами осуществлена закупка 35 пикапов. Из них 20 уже оборудованы средствами ПВО для сбивания воздушных целей (например, иранские дроны Shahed-136) и выполняют боевые задания на фронте.

Модели и комплектация автомобилей предварительно согласованы с командованием ВСУ.

В ближайшие три месяца ГЕРОЙCAR планирует передать мобильным огневым группам ВСУ еще 100 таких пикапов. А цель - предоставить для нужд разведчиков, групп специального назначения и охотников за дронами нашим военным 1000 таких полноприводных внедорожников.

Ранее мы сообщали, что ВСУ получили уникальную машину, которая едет и в снег, и в болото.

Также мы писали, что Украина получила уникальные американские ремонтно-эвакуационные машины.

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