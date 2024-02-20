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ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу: что нужно знать украинцам

Вторник 20 февраля 2024 15:04
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ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу: что нужно знать украинцам Международные карточные переводы стали вдвое дешевле (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов. Таким образом финучреждение планирует поддержать украинцев, которые из-за войны выехали в другие страны или помогают родным и друзьям за рубежом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Что нужно знать о снижении тарифов

Член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко сообщил, что с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в Приват24 с карт ПриватБанка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1%, при этом минимальная оплата за услугу составит 25 грн.

Ранее тариф был 2% и минимальная оплата за услугу составляла 50 грн.

Как осуществить международный перевод с карты ПриватБанка

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Для этого выполните следующие действия:

  • выберите из шаблона или заполните данные заграничной карты
  • укажите сумму перевода
  • подтвердите операцию

Отметим, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро.

Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24, а покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Добавим, что ранее ПриватБанк совместно с европейским финансовым сервисом ZEN.COM внедрил удобный способ денежных переводов. Их можно производить через систему PrivatMoney. Это нововведение позволяет украинцам не обменивать злотые на другую валюту для перевода денег из Польши в Украину. Перевод в ПриватБанке можно получить как в гривнах, так и в злотых.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев, которая поможет экономить.

Недавно мы делились рейтингом банков за 2023 год, которые получили самые высокую прибыль.

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