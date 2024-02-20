ПриватБанк вдвое снизил тариф на популярную услугу: что нужно знать украинцам

ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов. Таким образом финучреждение планирует поддержать украинцев, которые из-за войны выехали в другие страны или помогают родным и друзьям за рубежом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ПриватБанка.

Что нужно знать о снижении тарифов

Член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко сообщил, что с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в Приват24 с карт ПриватБанка на зарубежные карты по всему миру снижены вдвое до 1%, при этом минимальная оплата за услугу составит 25 грн.

Ранее тариф был 2% и минимальная оплата за услугу составляла 50 грн.

Как осуществить международный перевод с карты ПриватБанка

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Для этого выполните следующие действия:

выберите из шаблона или заполните данные заграничной карты

укажите сумму перевода

подтвердите операцию

Отметим, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро.

Открыть цифровую валютную карту можно дистанционно в Приват24, а покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Добавим, что ранее ПриватБанк совместно с европейским финансовым сервисом ZEN.COM внедрил удобный способ денежных переводов. Их можно производить через систему PrivatMoney. Это нововведение позволяет украинцам не обменивать злотые на другую валюту для перевода денег из Польши в Украину. Перевод в ПриватБанке можно получить как в гривнах, так и в злотых.