Полиция назвала популярные схемы обмана украинцев в Интернете. Как уберечься
Самыми распространенными мошенническими схемами, используемыми преступниками в Интернете, является продажа несуществующих вещей якобы со скидками и фишинг. В полиции напомнили, как не стать жертвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Одной из наиболее распространенных мошеннических схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам", - говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов, на своих ресурсах размещают хорошие фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют положительные отзывы "покупателей".
Фишинг
Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные банковской карты злоумышленникам.
Киберполиция рекомендует следовать следующим советам:
- покупайте и оплачивайте только на проверенных ресурсах, проверьте правильность URL-адреса;
- платите деньги после получения товара;
- не сообщайте никому данные своей банковской карты;
- при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы;
- проверяйте сайты онлайн-магазинов перед оплатой товара на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.
Мошенники в Украине
Аферисты активизировались в Украине с большей силой после масштабного вторжения РФ в Украину. Они придумывают разные схемы, ради того, чтобы выманить у украинцев больше денег. И примеров таких схем достаточно.
Например, ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.
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