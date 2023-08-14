ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция назвала популярные схемы обмана украинцев в Интернете. Как уберечься

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 августа 2023 06:39
Полиция назвала популярные схемы обмана украинцев в Интернете. Как уберечься Фото: полиция назвала популярные схемы обмана украинцев в Интернете (freepik.com)
Автор: Наталия Гурковская

Самыми распространенными мошенническими схемами, используемыми преступниками в Интернете, является продажа несуществующих вещей якобы со скидками и фишинг. В полиции напомнили, как не стать жертвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Одной из наиболее распространенных мошеннических схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов, на своих ресурсах размещают хорошие фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют положительные отзывы "покупателей".

Фишинг

Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные банковской карты злоумышленникам.

Киберполиция рекомендует следовать следующим советам:

  • покупайте и оплачивайте только на проверенных ресурсах, проверьте правильность URL-адреса;
  • платите деньги после получения товара;
  • не сообщайте никому данные своей банковской карты;
  • при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы;
  • проверяйте сайты онлайн-магазинов перед оплатой товара на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.

Мошенники в Украине

Аферисты активизировались в Украине с большей силой после масштабного вторжения РФ в Украину. Они придумывают разные схемы, ради того, чтобы выманить у украинцев больше денег. И примеров таких схем достаточно.

Например, ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраї шахраї в Україні мошенническая схема
NEWS
Ракетный удар по Одессе: в городе возникло несколько пожаров, есть раненые
Ракетный удар по Одессе: в городе возникло несколько пожаров, есть раненые
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"