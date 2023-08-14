Полиция назвала популярные схемы обмана украинцев в Интернете. Как уберечься

Самыми распространенными мошенническими схемами, используемыми преступниками в Интернете, является продажа несуществующих вещей якобы со скидками и фишинг. В полиции напомнили, как не стать жертвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"Одной из наиболее распространенных мошеннических схем является продажа несуществующих товаров по сниженным ценам", - говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов, на своих ресурсах размещают хорошие фото товаров, быстро отвечают желающим приобрести вещи и оставляют положительные отзывы "покупателей".

Фишинг

Еще одной популярной у мошенников схемой заработка является фишинг - создание ресурсов, которые внешне похожи на популярные интернет-магазины. Оплачивая на таких сайтах, покупатели фактически передают данные банковской карты злоумышленникам.

Киберполиция рекомендует следовать следующим советам:

покупайте и оплачивайте только на проверенных ресурсах, проверьте правильность URL-адреса;

платите деньги после получения товара;

не сообщайте никому данные своей банковской карты;

при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы;

проверяйте сайты онлайн-магазинов перед оплатой товара на сервисе Киберполиции "STOP FRAUD" или на сервисе Ассоциации "ЕМА" CheckMyLink.

Мошенники в Украине

Аферисты активизировались в Украине с большей силой после масштабного вторжения РФ в Украину. Они придумывают разные схемы, ради того, чтобы выманить у украинцев больше денег. И примеров таких схем достаточно.

Например, ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу.