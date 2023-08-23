Мошенница обманула 500 семей украинских защитников: как работает схема

Жительница Николаевской области обманула на теме обмена пленных 500 семей, которые разыскивают оказавшихся в плену родных. Аферистка прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выдумывала деньги из их семей.

Об этом сообщили на сайте СБУ Украины.

Схема мошенницы

Аферистка за 7 тысяч гривен обещала родным отыскать военного и предоставить информацию о местонахождении и физическом состоянии.

Однако сразу после получения денег злоумышленница "обрывала" коммуникацию с потерпевшими, не предоставив им никакой информации о родственниках-военнослужащих.

Таким образом она обманула более полутысячи семей на почти 2 миллиона гривен.

"Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Пошук зниклих" и "Повертайся живим". Там она предлагала свои "детективные услуги" и указывала номер собственной банковской карты для перечисления средств якобы для решения "текущих" вопросов по поиску пропавших", - говорится в сообщении.

В частности, удалось задокументировать более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

Мошенница обманула украинские семьи (фото: ssu.gov.ua)

Что обнаружили в доме

Во время обысков по адресу проживания фигурантки обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 SIM-карты, которые она постоянно меняла для маскировки.

Пока ей сообщено о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и точного количества обманутых граждан.

Мошенница обманула украинские семьи (фото: ssu.gov.ua)

Чего не стоит делать

Украинцев призывают не предоставлять информацию о пленных, незаконно лишенных свободе лиц и собственных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам.

Людям, которые столкнулись со случаями мошенничества, связанного с темой военнопленных, следует обратиться в Объединенный центр по координации поиска и увольнения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины, работающего при СБУ.