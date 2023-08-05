Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за жары. Как спасти бытовые приборы

Синоптики спрогнозировали безумную жару на выходных в Украине. Из-за усиленной работы кондиционеров, вентиляторов и других энергозатратных приборов энергосистема Украины может почувствовать перезагрузку.

Как это предотвратить, рассказали в Укрэнерго.

Почему могут произойти отключения

Специалисты объясняют, что энергосистема может безопасно работать только если в ней выдерживается баланс по формуле "потребление электроэнергии = производство электроэнергии".

Если растет потребление электроэнергии из-за усиления жары и использования кондиционеров, тогда должен быть соответствующий объем производства. Но после российских атак электростанциям все еще сложно увеличить мощность.

Как украинцы могут избежать отключений

Помочь энергосистеме пройти этот сложный период может разумное потребление, особенно в пиковые часы с 16:00 до 23:00:

кондиционер лучше замените более экономичным вентилятором

по возможности охлаждайте помещение не ниже 23 градусов по Цельсию

мощные электроприборы выключите или пользуйтесь ими поочередно

Как охладить помещение без кондиционера

Держите шторы и жалюзи закрытыми

Закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут помехой для нежелательного тепла, проникающего в дом через окна. Лучше всего это делать в промежуток между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.

Держите окна закрытыми

При открывании окон теплый воздух проникает в дом, в результате чего воздух в помещении также нагревается.

Поставьте растения на подоконник

Комнатные растения увеличивают количество водяных паров в окружающей среде, охлаждая себя и дом. Если вы ищете экологически безопасный способ охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.

Как спасаться от аномальной жары