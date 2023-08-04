Когда в Украине спадет жара и польют дожди: синоптики назвали дату
Погода в Украине скоро изменится с приходом атмосферного фронта. Жара, которая испытывает терпение украинцев 37-градусными показателями, спадет, а вместо этого придут грозы и ливни.
Какая будет погода в ближайшие несколько дней, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.
Когда станет прохладнее
Синоптики показали на погодных картах, что уже 5 августа станет облачнее в западных областях, но градусы все еще ожидаются высокие: +29...+35. Чем южнее, тем жарче.
6 августа на Западе уже +22...+25, ожидаются дожди и грозы. А вот на остальных территориях станет еще жарче: +33...+37, осадки маловероятны.
В понедельник, 7 августа, свежий воздух дойдет до центра (+28...+30), на Западе существенно похолодает (+18...+21). А вот Юг и Восток все еще будут страдать от высоких температур - здесь до +37 градусов. Осадки в этот день вероятны на Западе, Севере и в центральных областях.
Уже 8 августа вероятно спадение жары до +19...+26 в западных, северных, центральных областях. На Юге - от +26 до +32 градусов.
Помните, что чем ближе к дате, тем точнее прогноз погоды.
Карты погоды с 5 по 8 августа
Погода 5 августа:
Погода 6 августа:
Погода 7 августа:
Погода 8 августа:
Все фото: meteo.gov.ua
Подробный прогноз вы можете увидеть на картах гидрометцентра, или ознакомиться с прогнозом на пять дней на официальном сайте.
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