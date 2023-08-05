Українців попередили про можливі відключення світла через спеку. Як врятувати побутові прилади

Синоптики спрогнозували шалену спеку на вихідні в Україні. Через посилену роботу кондиціонерів, вентиляторів та інших енерговитратних приладів енергосистема України може відчути перезавантаження.

Як цьому запобігти, розповіли в Укренерго.

Чому можуть статися відключення

Фахівці пояснюють, що енергосистема може безпечно працювати тільки, якщо в ній витримується баланс за формулою "споживання електроенергії = виробництво електроенергії".

Якщо зростає споживання електроенергії через посилення спеки й масове використання кондиціонерів, тоді повинен бути відповідний обсяг виробництва. Але після російських атак електростанціям все ще складно збільшити потужність.

Як українці можуть уникнути відключень

Допомогти енергосистемі пройти цей складний період може розумне споживання, особливо у пікові години з 16:00 до 23:00:

кондиціонер краще замініть на більш економний вентилятор

за можливості, охолоджуйте приміщення не нижче 23 градусів за Цельсієм

потужні електроприлади вимкніть чи користуйтеся ними по черзі

Як охолодити приміщення без кондиціонера

Тримайте штори та жалюзі закритими

Закриті жалюзі та штори протягом дня будуть перешкодою для небажаного тепла, що проникає в будинок через вікна. Найкраще це робити в проміжок між 11:00 та 15:00, тобто в найспекотніший час дня.

Тримайте вікна зачиненими

При відчиненні вікон тепле повітря проникає в будинок, внаслідок чого повітря в приміщенні також нагрівається.

Поставте рослини на підвіконня

Кімнатні рослини збільшують кількість водяної пари в навколишньому середовищі, охолоджуючи себе та будинок. Якщо ви шукаєте екологічно безпечний метод охолодження, вибирайте лілії та каучуконоси.

Як рятуватися від аномальної спеки