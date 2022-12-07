Украинцев обманывают при покупке Starlink: как работает схема мошенников
Из-за постоянно обстрелов российских военных среди украинцев значительно возросла популярность генераторов и терминалов Starlink. Однако нужно быть осторожными, чтобы не стать жертвами мошенников.
Стало известно о случаях, когда после приобретения терминала Starlink за несколько десятков тысяч гривен с пользователей еще дополнительно списывают сотни евро.
Что стоит знать, чтобы уберечься от мошенников - читайте ниже.
Схема мошенников
Сейчас в некоторых европейских странах, включая Францию и Италию, есть опция купить терминал Starlink за 1 евро и вернуть через месяц. В комплекте есть антенна и маршрутизатор Wi-Fi.
Мошенники придумали коварную схему, на которую попало уже много людей. Преступники покупают терминалы за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривен. Через месяц с нового владельца терминала списывается 479 евро.
Отметим, если новый собственник откажется от оплаты 479 евро, то терминал будет заблокирован.
А хочете ще прикол? Купуєте на ОЛХ стралінк за 50к, приносите дододму, а через місяць у вас списують 479 євро. Ми один такий придбали. https://t.co/ss8Et9M1GC— Omelyankovych (@omelyankovych) December 4, 2022
Какая цена Starlink
На фоне российских атак по украинской энергосистеме цены на устройства связи Starlink в Украине выросли почти вдвое.
С 45 тысяч гривен цены выросли до 74 тысяч. Стандартный пакет спутникового интернета для частных лиц составит с 29 декабря 75 долларов в месяц. Раньше цена была 60 долларов.
К тому же, ранее пользователи из Украины могли купить терминал Starlink за 385 долларов.
Добавим, что Starlink это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли. Главной идеей есть доступ к высокоскоростному Интернету абсолютно с любого места. Проект реализован компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.
Стоимость Starlink в Украине (t.me/viktoriia_refugee)
Ранее мы сообщали, где купить и как подключить Starlink в Украине.
Также мы писали, что Украина хочет купить большую партию Starlink и установить в каждом "Пункте несокрушимости".