Интернет от Starlink в Украине: как подключить и сколько стоит

В условиях постоянных отключений света украинцы ищут альтернативный источник интернета, поскольку провайдеры часто тоже обесточены, а сотовые вышки не раздают 4G. Выходом из такой ситуации может стать спутниковый интернет от Starlink.

РБК-Украина рассказывает, что для этого нужно и сколько это стоит.

Что такое Starlink

Это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли. Главной идеей заявлен доступ к высокоскоростному интернету абсолютно из любого места. Проект реализован компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Доступ к глобальной сети обеспечивается благодаря тысячам мини-спутников. С 2020 года компания начала оказывать услуги на коммерческой основе.

Как подключить

Для доступа в интернет нужен специальный терминал и роутер. Первый - для связи со спутником, второй - для раздачи интернета через Wi-Fi на другие устройства. Терминалы поставляются с инструкцией к установке, настройке и взаимодействию.

Терминал имеет вид спутниковой антенны, его необходимо установить на открытой местности как можно выше, закрепить на штативе, подключить к электрической сети, а также к роутеру с помощью комплектного кабеля. Далее нужно скачать приложение Starlink из Google Play или App Store на смартфон и, следуя инструкциям, подключиться к интернету.

Фактически нужно всего лишь создать свою сеть Wi-Fi, придумать название и пароль, а также подвязать кредитную карту для оплаты. Иногда терминалы доставляют в Украине с уже созданной сетью Wi-Fi - для ее сброса нужно несколько раз подряд отсоединить терминал от розетки с интервалом 2-3 секунды.

Какая скорость интернета

Скорость зависит от выбранного пакета. Starlink Basic предлагает доступ к интернету на скорости 50-250 Мбит/сек, Starlink Premium - 150-500 Мбит/сек.

Сколько стоит

Стандартный пакет спутникового интернета от Starlink стоит 110 долларов в месяц. Однако для Украины летом был доступен льготный пакет с абонентской платой в 60 долларов. Кроме того, нужно было приобрести комплект оборудования за 599 долларов.

Но уже с 29 декабря ценовая политика изменится. Компания предупредила пользователей в Украине, что абонплата для частных лиц подорожает до 75 долларов, а терминал и роутер - до 700 долларов.

Также при покупке нужно будет заплатить 50 долларов за доставку. Раньше такого платежа для украинцев не было.

Как приобрести Starlink

Заказать оборудование можно на официальном сайте starlink.com в странах, где уже есть представительство компании. На данный момент нет прямой возможности сделать заказ с доставкой в Украину.

Украинцы обычно заказывают Starlink в ближайшие соседние страны. На сайте нужно указать место доставки, после чего система сама проверит, есть возможность доставить роутер и терминал.

Например, "Новая почта" предлагает услуги доставки с логистического склада Jelenia Gora в Польше. После внесения этих данных нужно внести депозит в сумме 60 долларов и ждать письмо от Starlink с одобрением заказа.

Как правило, доставка занимает 2-3 недели. Отметим, транспортировка в Украину не входит в стоимость, как и таможенные платежи. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал отмену ввозной пошлины и НДС для оборудования Starlink.

Отметим, можно сэкономить, купив б/у-шный Starlink. Но в этом случае главное получить доступ к учетной записи до непосредственной покупки терминала. После чего рекомендуется сменить пароль к аккаунту.