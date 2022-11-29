Starlink в каждый "Пункт несокрушимости". Украина хочет купить большую партию и отменить ввозную пошлину
На прошлой неделе по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить "Старлинком".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.
"На прошлой неделе по инициативе Президента Украины по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Почти тысячу из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить "Старлинком", - сказал Шмыгаль.
По его словам, правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч "Старлинков" для Украины.
"Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций", - добавил премьер-министр.
Отмечено, что подобные пункты открыли ответственный бизнес: в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях. Местные власти также активно приобщаются к организациям таких мест.
Напомним, в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости", обеспечивающие граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.
Также ранее мы писали, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.
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