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Starlink в каждый "Пункт несокрушимости". Украина хочет купить большую партию и отменить ввозную пошлину

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 17:05
Starlink в каждый "Пункт несокрушимости". Украина хочет купить большую партию и отменить ввозную пошлину Фото: Украина хочет купить большую партию Starlink и отменить ввозную пошлину (starlink.com)
Автор: Татьяна Степанова

На прошлой неделе по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Власти работают над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить "Старлинком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"На прошлой неделе по инициативе Президента Украины по всей стране заработали "Пункты несокрушимости". Почти тысячу из них открыла Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. В этих пунктах есть свет, вода, тепло, связь. Работаем над тем, чтобы каждый такой пункт обеспечить "Старлинком", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство ведет переговоры о возможности купить новую большую партию из тысяч "Старлинков" для Украины.

"Сегодня мы также утвердим необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций", - добавил премьер-министр.

Отмечено, что подобные пункты открыли ответственный бизнес: в магазинах, аптеках, отделениях банков и автозаправочных станциях. Местные власти также активно приобщаются к организациям таких мест.

Напомним, в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости", обеспечивающие граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

Также ранее мы писали, что на обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.

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