Українців обманюють при купівлі Starlink: як працює схема шахраїв

Стало відомо про випадки, коли після придбання термінала Starlink за кілька десятків тисяч гривень з користувачів ще додатково списують сотні євро.

Через постійно обстріли російських військових серед українців значно зросла популярність генераторів та терміналів Starlink. Однак, потрібно бути обережними, щоб не стати жертвами шахраїв.

Що варто знати, щоб вберегтися від шахраїв - читайте нижче .

Схема шахраїв

Зараз у деяких європейських країнах, зокрема Франції та Італії, є опція купити термінал Starlink за 1 євро і повернути через місяць. У комплекті є одразу антена і маршрутизатор Wi-Fi.

Шахраї вигадали підступну схему, на яку натрапило вже багато людей. Злочинці купують термінали за 1 євро з післяоплатою і перепродують в Україні за десятки тисяч гривень. Через місяць з нового власника термінала списується 479 євро.

Зазначимо, якщо новий власник відмовиться від оплати 479 євро, то термінал буде заблокований.

А хочете ще прикол? Купуєте на ОЛХ стралінк за 50к, приносите дододму, а через місяць у вас списують 479 євро. Ми один такий придбали. https://t.co/ss8Et9M1GC — Omelyankovych (@omelyankovych) December 4, 2022

Яка ціна Starlink

На тлі російських атак по українській енергосистемі ціни на пристрої зв'язку Starlink в Україні зросли майже вдвічі.

Ціни на термінал Starlink в Україні зростають. З 45 тисяч гривень ціни зросли до 74 тисяч. Стандартний пакет супутникового інтернету для приватних осіб складатиме з 29 грудня 75 доларів на місяць. Раніше ціна була 60 доларів.

До того ж раніше користувачі з України могли купити термінал Starlink за 385 доларів.

Додамо, що Starlink це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю є доступ до високошвидкісного Інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проект реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Вартість Starlink в Україні (t.me/viktoriia_refugee)