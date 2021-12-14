Зорепад Гемініди: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося
Зорепад Гемініди вважається одним з найяскравіших астрономічних явищ, який жителі планети можуть побачити на власні очі в нічному небі без телескопів при безхмарній погоді. Пік метеорних потоків над Україною припав на ніч проти 14 грудня, і поки зорепад триває, експерти рекомендують людям загадувати бажання правильно в цю "чарівну пору".
Про це передає SlovoFraza.
Найкращі місця для спостереження яскравих метеорів, що пролітають - це локації за містом, в 3-4 десятках кілометрів від великих населених пунктів, при цьому головне, що погода за вікном була досить ясна.
Зорепад Гемініди проходить щорічно, а вперше потік був відкритий в кінці XIX століття, а таку назву отримав від свого походження - сузір'я Близнюків (на латині - Gemini)
Метеори летять зі швидкістю близько 35 кілометрів на секунду - така швидкість дозволяє людям розглянути падаючі метеори.
Як найкраще загадувати бажання на падаючу зірку 14 грудня
Існує думка, що бажання, які будуть загадані при зорепаді, неодмінно збудуться, оскільки володіють потужною енергетикою. Фахівці в області біоенергетики пояснили, як "ефективніше" зробити свій посил у Всесвіт при потоці Гемініди, що мчить.
- Бажано визначитися з бажанням заздалегідь, і навіть можна записати його на листочку, причому формулюючи його чітко і зрозуміло. У момент появи на небосхилі падаючої зірки такий папірець слід міцніше стиснути в руці та невідривно стежити за явищем.
- Якщо ж погода похмура і розглянути зорепад не вдається, можна просто проказати бажання вголос, вийшовши на вулицю в темний час доби і піднявши голову до неба. Експерти звертають увагу на головний момент - слід просити щиро і враховувати, що Всесвіт охоче виконує ті бажання, які не містять користі або злого умислу.
- У день піку Гемініди можна також скласти карту бажань для найзаповітнішої мрії або ж "розбити" її на ряд етапів, щоб планомірно рухатися назустріч поставленої мети.
- Ще одне "зоряне правило" - ніколи не формулюйте бажання з використанням частинки "не", позаяк Всесвіт їх просто "не почує". Так, говорити про задумане слід так, ніби воно вже збулося, тобто в теперішньому часі.
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