Украинцы смогут получить утраченные документы за границей: о каких странах речь

Кроме Польши, согласие на сотрудничество уже дали чешские, немецкие и турецкие власти

Новые обустроенные мобильные пункты работают по тому же принципу, что и в Украине. Оформить в таких пунктах можно и id-карту, и загранпаспорт.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона "Єдині новини".

Что такое ГП "Документ"?

Государственное предприятие "Документ" - это мобильные пункты паспортного сервиса Украины за рубежом. Первые такие пункты появились в Варшаве, поскольку там находится большое количество украинских беженцев. Дополнительные пункты открылись в Кракове и Гданьске.

Пока существует два варианта очередей: живая и запись онлайн, как в Украине. Мобильные пункты могут обслуживать до 500 человек в день.

Как работают пункты?

Мобильные пункты выглядят как белые автобусі с символикой госпредприятия и Украины, чтобы желающие точно нашли "своих". График работы ГП "Документ" с понедельника по субботу включительно с 10 до19.

На территории пунктов граждане могут комфортно находиться с доступом к Wi-Fi. Также ведется видеонаблюдение, а работа проходит с обеспечением автоматизации процессов, использования новейших информационных систем и технологий.

Мобильные пункты ГП "Документ" (фото: pasport.org.ua)

Какие документы можно оформить?

С июня и до сегодняшнего дня граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, могли оформить только id-карту, загранпаспорт или оба документа одновременно.

Теперь к этому перечню добавляют технический паспорт на автомобиль, водительское удостоверение. По словам Енина, ведется постоянная работа над упрощением процессов логистики и прочих процедур

В каких странах работает документ?

В Польше паспортный центр работает в Варшаве, Кракове и Гданьске. Сейчас, по словам чиновника, ведутся переговоры по расширению в Чехию, Германию и Турцию.

"Так же нас ждет Германия, Турция. Дело за малым - должны увеличивать количество специализированных бусов, которые могут работать таким образом. А в дальнейшем - планируем снимать офисы", - отметил Енин.