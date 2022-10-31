Как украинцам восстановить утраченный паспорт: советы юристов

В случае потери внутреннего документа его восстановление обязательное.

При обстрелах или частых переездах потерять документы довольно легко. Чаще всего теряют паспорт, с чем госучреждения сталкивались уже не раз.

Как и где восстановить свой паспорт рассказывает юридический советчик для ВПЛ на своей странице в Facebook .

Куда обращаться по вопросам восстановления документа?

Если вы потеряли паспорт-книжечку, то прежде всего нужно обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Если ваш документ украли, вам выдадут выписку из Единого реестра досудебных расследований. Он пригодится при обращении за оформлением нового паспорта.

За такой выпиской вы можете обратиться за пределами временно оккупированной территории к:

любому подразделению ДМС Украины

центру предоставления административных услуг

центру обслуживания граждан ГП "Документ"

Кстати, ГП "Документ" работает за границей. К примеру, в Варшаве по адресу al. Jerozolimskie 179, ТЦ "Blue City" с понедельника по субботу, с 10 до 19 часов. Поэтому украинцы в Польше тоже могут обращаться.

Если гражданин Украины признан судом ограничен дееспособным или недееспособным

Вместо него заявление-анкету представляет один из его родителей, опекунов, попечителей или других законных представителей с предъявлением документов, удостоверяющих его личность и полномочия как законного представителя.

Подать документы разрешается независимо от места зарегистрированного или фактического проживания, карантинных ограничений, наличия или отсутствия справки о взятии на учет ВПЛ.

Также не имеет значения форма предыдущего паспортного документа: "книжечка" или ID-карта.

По желанию также можно заказать услугу одновременного оформления внутреннего и загранпаспортов.

Какие документы необходимо предоставить для оформления паспорта?

Для оформления нового паспорта нужно предоставить:

заявление установленного МВД образца о потере или похищении паспорта

выписка из Единого реестра досудебных расследований, если паспорт украли

документы, подтверждающие уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты

документы, содержащие переменную информацию

Если учреждение, выдавшее документ, больше не работает

В таком случае необходимо предъявить документы, содержащие фотоизображения или способствующие идентификации заявителя. Это может быть:

паспорт (не биометрический зарубежный, дипломатический, служебный)

удостоверение (пенсионное, льготное, водителя, лица моряка, члена экипажа, лица на возвращение в Украину)

военный или студенческий билет

пропуск на работу

Если подобные документы отсутствуют, производится проверка по данным государственных, единых реестров, других информационных баз.

Какой срок рассмотрения заявления и стоимость предоставления услуги?

Новый паспорт в форме ID-карты должен быть изготовлен не позднее 20 рабочих дней со дня подачи всех документов.

Процедура установления личности займет больше времени, но не может превышать двух месяцев.

Лицам, не достигшим совершеннолетия, документ выдают на четыре года. Совершеннолетним - на каждые 10 лет.

Фото: facebook.com/IDP.legal.aid