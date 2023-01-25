Украинское приложение MacPaw, защищающее от киберугроз России и Беларуси, получило IT-Оскар
Украинская компания MacPaw получила международную награду Golden Kitty 2022 от Product Hunt.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-страницу компании MacPaw.
Как отмечает компания, победу принес SpyBuster в категории Privacy Focused. Это приложение выполняет две функции: сканирует устройство на наличие установленных программ, имеющих связи с РФ и Беларусью; отслеживает, отправляют ли приложения или сайты частные данные пользователей на российские или белорусские серверы. Еще одна цель SpyBuster - предупредить украинские сайты и медиа о возможном подключении их сайтов к серверам в России и Беларуси.
По желанию, пользователи SpyBuster могут удалить такие программы и заблокировать потенциально опасные соединения за несколько секунд и таким образом защитить персональные данные от потенциальных киберугроз со стороны стран-агрессорок.
"Знание о том, куда идут личные данные и кто имеет к ним доступ, может быть ключевым элементом кибербезопасности. Поэтому SpyBuster от MacPaw - это превентивный инструмент для пользователей со всего мира", - отметил Сергей Кривоблоцкий, глава Technological Research & Development в MacPaw.
MacPaw получает Golden Kitty от Product Hunt уже вторично. Первую победу компании принес приложение Setapp, победившее в категории Consumer Product of the Year за 2017 год.
Награду Golden Kitty Award называют своеобразным "Оскаром" в IT-индустрии - премию присуждают лучшим технологическим продуктам.
Недавно РБК-Украина сообщало, что исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное программное обеспечение для Android под названием Hook.
В начале января РБК-Украина сообщало, что крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров.
Напомним, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.
Кроме того, мы писали, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них – со стороны страны-агрессора. Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.
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