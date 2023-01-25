Украинское приложение MacPaw, защищающее от киберугроз России и Беларуси, получило IT-Оскар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -страницу компании MacPaw.

Как отмечает компания, победу принес SpyBuster в категории Privacy Focused. Это приложение выполняет две функции: сканирует устройство на наличие установленных программ, имеющих связи с РФ и Беларусью; отслеживает, отправляют ли приложения или сайты частные данные пользователей на российские или белорусские серверы. Еще одна цель SpyBuster - предупредить украинские сайты и медиа о возможном подключении их сайтов к серверам в России и Беларуси.

По желанию, пользователи SpyBuster могут удалить такие программы и заблокировать потенциально опасные соединения за несколько секунд и таким образом защитить персональные данные от потенциальных киберугроз со стороны стран-агрессорок.

"Знание о том, куда идут личные данные и кто имеет к ним доступ, может быть ключевым элементом кибербезопасности. Поэтому SpyBuster от MacPaw - это превентивный инструмент для пользователей со всего мира", - отметил Сергей Кривоблоцкий, глава Technological Research & Development в MacPaw.

MacPaw получает Golden Kitty от Product Hunt уже вторично. Первую победу компании принес приложение Setapp, победившее в категории Consumer Product of the Year за 2017 год.

Награду Golden Kitty Award называют своеобразным "Оскаром" в IT-индустрии - премию присуждают лучшим технологическим продуктам.