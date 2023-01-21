ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом вирусе

Новина українською →
В мире, Суббота 21 января 2023 18:07
Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом вирусе Фото: смартфоны на Android под угрозой нового вируса (freepik.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Исследователи компании по безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное программное обеспечение для Android под названием Hook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании ThreatFabric.

Как говорится в сообщении, проникая в гаджет, этот вирус передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписку с мессенджеров.

"Главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащие финансовым организациям по всему миру", - отмечают эксперты.

В настоящее время вирусный "вредитель" был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

"Что интересно, среди киберпреступников Hook распространяется по сервисной модели. В даркнете готовый набор хакерских инструментов стоит 7 тысяч долларов за месяц использования", - делится ThreatFabric.

По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они также ответственны за разработку других опасных Android-вирусов, включая BlackRock и ERMAC.

В начале января РБК-Украина сообщало, что крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров.

Напомним, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.

Кроме того, мы писали, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора. Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Компьютерный вирус
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина