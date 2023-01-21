Владельцев смартфонов на Android предупредили о новом вирусе
Исследователи компании по безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное программное обеспечение для Android под названием Hook.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании ThreatFabric.
Как говорится в сообщении, проникая в гаджет, этот вирус передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписку с мессенджеров.
"Главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащие финансовым организациям по всему миру", - отмечают эксперты.
В настоящее время вирусный "вредитель" был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.
"Что интересно, среди киберпреступников Hook распространяется по сервисной модели. В даркнете готовый набор хакерских инструментов стоит 7 тысяч долларов за месяц использования", - делится ThreatFabric.
По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они также ответственны за разработку других опасных Android-вирусов, включая BlackRock и ERMAC.
В начале января РБК-Украина сообщало, что крупные европейские авиакомпании подверглись нападению хакеров.
Напомним, что группировка Cold River, связанная с Кремлем, осуществила целый ряд кибератак против американских лабораторий, занимающихся изучением ядерной энергетики.
Кроме того, мы писали, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора. Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.
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