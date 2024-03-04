Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят

Покупать продукты - это ежедневная необходимость для каждого человека, поскольку без еды наш организм не может нормально функционировать, а цены растут. Поэтому стало интересно, сколько украинцы могут потратить за один поход в супермаркет.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете

Поскольку каждый украинец имеет разный доход и состав семьи, то расходы в супермаркете также разные, кто за один поход может потратить 200 гривен, а кто-то и 5 тысяч. Но на самом деле многим приходится экономить даже на простых продуктах, потому что банально, не хватает средств на все, что хочется.

Итак, какие суммы в супермаркете оставляют опрошенные украинцы:

"350 гривен"

"600 гривен"

"267 гривен"

"600 гривен"

"500 гривен"

"120 гривен"

"Много"

"Ужас сколько"

"370 гривен"

"125 гривен"

"Не знаю, жена тратит".

Сколько украинцы тратят в супермаркетах (фото: Freepik)

На каких продуктах экономят украинцы

Кроме суммы, которую украинцы тратят за один поход в супермаркет, они рассказали на чем им приходится экономить.

Ответы опрошенных людей таковы: