Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят
Покупать продукты - это ежедневная необходимость для каждого человека, поскольку без еды наш организм не может нормально функционировать, а цены растут. Поэтому стало интересно, сколько украинцы могут потратить за один поход в супермаркет.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.
Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете
Поскольку каждый украинец имеет разный доход и состав семьи, то расходы в супермаркете также разные, кто за один поход может потратить 200 гривен, а кто-то и 5 тысяч. Но на самом деле многим приходится экономить даже на простых продуктах, потому что банально, не хватает средств на все, что хочется.
Итак, какие суммы в супермаркете оставляют опрошенные украинцы:
- "350 гривен"
- "600 гривен"
- "267 гривен"
- "600 гривен"
- "500 гривен"
- "120 гривен"
- "Много"
- "Ужас сколько"
- "370 гривен"
- "125 гривен"
- "Не знаю, жена тратит".
Сколько украинцы тратят в супермаркетах (фото: Freepik)
На каких продуктах экономят украинцы
Кроме суммы, которую украинцы тратят за один поход в супермаркет, они рассказали на чем им приходится экономить.
Ответы опрошенных людей таковы:
- "Конечно, на вкусняках"
- "Ну а как же, и много"
- "Нет"
- "На всем, уже да, на всем"
- "Приходится экономить на разных вкусностях"
- "Главное, чтобы тем ребятам на фронте платили, а мы уже так, перебьемся"
- "Нет, у меня дети, не получается"
- "Конечно приходится, в общем, на хлебе и на овощах с фруктами, это, пожалуй, основное"
- "Конечно, на любых продуктах все же очень дорого, сейчас дешевого ничего нет"
- "Ну, может, на мясе иногда".
Раньше мы рассказывали о том, что украинцы сказали, кто должен делать предложение.
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