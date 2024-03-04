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Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят

Понедельник 04 марта 2024 16:20
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Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят Украинцы сказали, сколько тратят на продукты и на чем экономят (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Покупать продукты - это ежедневная необходимость для каждого человека, поскольку без еды наш организм не может нормально функционировать, а цены растут. Поэтому стало интересно, сколько украинцы могут потратить за один поход в супермаркет.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете

Поскольку каждый украинец имеет разный доход и состав семьи, то расходы в супермаркете также разные, кто за один поход может потратить 200 гривен, а кто-то и 5 тысяч. Но на самом деле многим приходится экономить даже на простых продуктах, потому что банально, не хватает средств на все, что хочется.

Итак, какие суммы в супермаркете оставляют опрошенные украинцы:

  • "350 гривен"
  • "600 гривен"
  • "267 гривен"
  • "600 гривен"
  • "500 гривен"
  • "120 гривен"
  • "Много"
  • "Ужас сколько"
  • "370 гривен"
  • "125 гривен"
  • "Не знаю, жена тратит".

Украинцы сказали, сколько тратят на продукты в супермаркете и на чем экономят

Сколько украинцы тратят в супермаркетах (фото: Freepik)

На каких продуктах экономят украинцы

Кроме суммы, которую украинцы тратят за один поход в супермаркет, они рассказали на чем им приходится экономить.

Ответы опрошенных людей таковы:

  • "Конечно, на вкусняках"
  • "Ну а как же, и много"
  • "Нет"
  • "На всем, уже да, на всем"
  • "Приходится экономить на разных вкусностях"
  • "Главное, чтобы тем ребятам на фронте платили, а мы уже так, перебьемся"
  • "Нет, у меня дети, не получается"
  • "Конечно приходится, в общем, на хлебе и на овощах с фруктами, это, пожалуй, основное"
  • "Конечно, на любых продуктах все же очень дорого, сейчас дешевого ничего нет"
  • "Ну, может, на мясе иногда".

Раньше мы рассказывали о том, что украинцы сказали, кто должен делать предложение.

Также, читайте, каковы самые дорогие покупки украинцев.

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