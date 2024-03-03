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Украинцы сказали, кто должен делать предложение: мужчина или женщина (видео)

Воскресенье 03 марта 2024 21:08
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Украинцы сказали, кто должен делать предложение: мужчина или женщина (видео) Кто должен делать предложение, по мнению украинцев (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

По-видимому, большинство из нас привыкли, что предложение руки и сердца должен делать мужчина, однако не всегда так бывает. Поэтому интересно, что думают по этому поводу украинцы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на портале Свои. Кривой Рог.

Кто должен делать предложение, по мнению украинцев

Любовь - это в общем-то тяжелая тема для обсуждения, ведь каждый ее понимает и чувствует по-своему, нет золотого правила как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной.

Если раньше в нашем обществе считалось правильным, когда мужчина делает первые шаги и предложение, то сейчас это может спокойно и без осуждения сделать женщина.

Существует немало примеров, когда без первых шагов со стороны женщин семьи вообще бы не было, поскольку мужчина просто не мог решиться по разным причинам.

Украинцы сказали, кто должен делать предложение: мужчина или женщина (видео)

Кто должен делать предложение, по мнению украинцев (фото: Freepik)

Кто в конце концов должен делать предложение, по мнению украинцев:

  • "Женщина"
  • "Нет разницы"
  • "Мужчина, потому что так и надо, а как это женщина может делать предложение?"
  • "Муж должен первый делать шаг, как-то проявляться к девушке"
  • "Это стереотипность, надо немного подождать и если он ничего не делает, то уже не ждать, а уходить"
  • "Мужчина"
  • "Да не знаю, оба"
  • "Может и женщина, может и мужчина"
  • "Сейчас такое время, которое мне кажется, нет разницы, у кого больше смелости, у кого большая инициатива"
  • "Мужчина, потому что он мужчина"
  • "Муж конечно"
  • "Мужчина"
  • "Мне кажется, равноправие"
  • "Конечно мужчина, потому что он мужчина".

Исходя из ответов украинцев, большинство считает, что предложение должен делать мужчина, а если женщина долго ждет, то ей лучше подождать более решительного и смелого жениха, но не делать такой важный шаг самостоятельно.

Однако существует и другое мнение, что мы достигли такого развития, что и женщина может сама сделать позвать мужчину под венец.

Ранее мы рассказывали, что украинцы назвали залог идеальных отношений.

Также читайте, каким мифам об идеальных отношениях не стоит верить.

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