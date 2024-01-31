Украинцы назвали самые дорогие покупки в жизни: ответы вас удивят (видео)

Украинцы назвали вещи, ставшие самыми дорогими покупками в их жизни. Все они разные, но каждая ценна по-своему.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос от Wikipays.

Какие самые дорогие покупки совершали украинцы

Каждый из нас живет с разными возможностями, кто-то может позволить себе покупать дома, а для кого-то самым дорогим приобретением являются услуги в роддоме. Все это наши реалии, с которыми нам приходится сталкиваться.

Украинцы - не самый богатый народ, поэтому все зависит от того, кем и где ты работаешь. Да, деньги открывают много возможностей, ведь благодаря им можно купить все или почти все. Но есть такие вещи, которые не купить за самую большую сумму в мире - об этом стоит помнить всегда и не ставить достижения на первое место.

Однако украинцы пытаются жить так, чтобы покупать вещи, которые им хочется и необходимы. Опрос показал, что у каждого они разные, а именно:

"Боже, ну, вообще самая дорогая покупка для меня - это роддом, потому что я там немного заплатила, но забрала оттуда самого ценного человека для себя"

"На данный момент, это 14-й iPhone за 1 тысячу 600 долларов"

"IPhone XC. Он стоил 47 тысяч гривен"

"Наверное, оборудование для работы. Это швейная машинка и аппарат для маникюра"

Машина Toyota Auris.

Как видим, самые дорогие покупки украинцев очень разные, но стоит акцентировать на том, что все они имеют разный возраст.