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Украинцы назвали самые дорогие покупки в жизни: ответы вас удивят (видео)

Среда 31 января 2024 22:35
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Украинцы назвали самые дорогие покупки в жизни: ответы вас удивят (видео) Какие самые дорогие вещи покупали украинцы (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Украинцы назвали вещи, ставшие самыми дорогими покупками в их жизни. Все они разные, но каждая ценна по-своему.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос от Wikipays.

Какие самые дорогие покупки совершали украинцы

Каждый из нас живет с разными возможностями, кто-то может позволить себе покупать дома, а для кого-то самым дорогим приобретением являются услуги в роддоме. Все это наши реалии, с которыми нам приходится сталкиваться.

Украинцы - не самый богатый народ, поэтому все зависит от того, кем и где ты работаешь. Да, деньги открывают много возможностей, ведь благодаря им можно купить все или почти все. Но есть такие вещи, которые не купить за самую большую сумму в мире - об этом стоит помнить всегда и не ставить достижения на первое место.

Однако украинцы пытаются жить так, чтобы покупать вещи, которые им хочется и необходимы. Опрос показал, что у каждого они разные, а именно:

  • "Боже, ну, вообще самая дорогая покупка для меня - это роддом, потому что я там немного заплатила, но забрала оттуда самого ценного человека для себя"
  • "На данный момент, это 14-й iPhone за 1 тысячу 600 долларов"
  • "IPhone XC. Он стоил 47 тысяч гривен"
  • "Наверное, оборудование для работы. Это швейная машинка и аппарат для маникюра"
  • Машина Toyota Auris.

Как видим, самые дорогие покупки украинцев очень разные, но стоит акцентировать на том, что все они имеют разный возраст.

Раньше мы рассказывали о том, кто должен финансово обеспечивать семью, по мнению украинцев.

Также читайте, что украинцы ответили относительно разрешения мужчинам выезжать за границу.

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