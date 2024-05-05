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Украинцы сказали, как относятся к выезду за границу медийных личностей

Воскресенье 05 мая 2024 16:02
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Украинцы сказали, как относятся к выезду за границу медийных личностей Как украинцы относятся к выезду звезд за границу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Из-за войны украинцы отправляются на поиски лучшей жизни за границу, но что ждет их там - неизвестно. Медийные люди тоже едут в другие страны, тем самым подают пример другим, но какую реакцию это вызывает у обычных граждан - узнаем.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос портала "Новини Твоєї Країни".

Как украинцы относятся к выезду звезд за границу

Медийные люди могут позволить себе уехать за границу и строить там свою новую жизнь, но если сами они считают это возможностями, то простые жители Украины могут считать такой шаг даже предательством.

Конечно, никто не имеет права на обвинения, но в конце концов украинцы имеют собственное мнение по этому поводу и звучит оно так:

  • "Негативно, это же очевидно"
  • "Негативно. Зачем уезжать, чем им здесь не нравится?"
  • "Да нормально, если помогают ВСУ, то проблем не вижу. Ну вот это со Слобоженко разогнали, ну х***я"
  • "В общем плане, я отношусь к этому плохо, почему простые люди не могут уехать за границу, а медийные личности могут? У них что, привилегии какие-то есть? Такие же люди, как мы"
  • "Это не лучший жест с их стороны, так сказать. Да кто я такой, чтобы их судить"
  • "В целом отрицательно, пользуясь профессиональным положением, пытаются покинуть территорию страны, где они по закону подлежат мобилизации"
  • "Это их право, если хотят - уезжают"
  • "Плохо, люди должны поддерживать Украину здесь дальше, как и все".

Раньше мы рассказывали, стали бы украинки мобилизоваться, если бы это стало обязательно.

Также читайте, куда бы украинцы потратили миллион гривен.

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