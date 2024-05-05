Украинцы сказали, как относятся к выезду за границу медийных личностей

Из-за войны украинцы отправляются на поиски лучшей жизни за границу, но что ждет их там - неизвестно. Медийные люди тоже едут в другие страны, тем самым подают пример другим, но какую реакцию это вызывает у обычных граждан - узнаем.

Как украинцы относятся к выезду звезд за границу

Медийные люди могут позволить себе уехать за границу и строить там свою новую жизнь, но если сами они считают это возможностями, то простые жители Украины могут считать такой шаг даже предательством.

Конечно, никто не имеет права на обвинения, но в конце концов украинцы имеют собственное мнение по этому поводу и звучит оно так: