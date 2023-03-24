Украинцы начали получать на телефон предложения о госизмене: что в этих СМС

Что написано в СМС

Так, абоненты Киевстара получают текстовые сообщения, в которых им предлагают сдавать позиции ВСУ за деньги. Ссылка ведет на некий Telegram-канал. Отправитель выступает под названием "Krayina".

Украинцы получают тревожные СМС (фото: t.me/insiderUKR)

Что такое госизмена и какое наказание за нее

Госизмена - это Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Статьей №111 Уголовного кодекса Украины предусмотрено следующее наказание за измену Родине: лишение свободы (от 12 до 15 лет) с или без конфискации имущества.