ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Корректировал удары по Киеву. Жителя столицы приговорили к 15 годам тюрьмы

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 14:09
Корректировал удары по Киеву. Жителя столицы приговорили к 15 годам тюрьмы Фото: жителя столицы приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку вражеских ударов по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Киева, который корректировал вражеские удары по столице из РСЗО "Град" и "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще одного приспешника рашистов, корректировавшего прицельные ракетные удары по Киеву в начале полномасштабного вторжения", - отметили в спецслужбе.

Как выяснили в СБУ, именно по наводке предателя в марте прошлого года российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч" один из районов столицы.

В результате вражеского обстрела два человека погибли, еще четверо - получили ранения.

Злоумышленника задержали в том же месяце. Как свидетельствуют данные следствия, преступником оказался житель Святошинского района Киева, который поддержал вооруженную агрессию России.

Он создал публичный Телеграмм-канал, где размещал координаты базирования украинских защитников и локации критической инфраструктуры. Среди активных пользователей этого интернет-ресурса были участники оккупационных группировок России, которые использовали сведения для обстрелов столицы.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть поддержать российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Во время обысков у него обнаружили электронные файлы со списком и координатами украинских военных объектов.

Суд признал предателя виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним, ранее в Харькове разоблачили и задержали российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Суд
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"