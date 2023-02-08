Наводил ракеты. СБУ "по горячим следам" задержала российского агента в Харькове

В Харькове разоблачили и задержали российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали жителя Харькова, работавшего на российские спецслужбы. Он причастен к ракетным ударам по Харькову, в том числе обстрелу, произошедшему в воскресенье, 5 февраля. В результате атаки оккупантов погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура.

Предатель тайно снимал блокпосты, места дислокации ВСУ, объекты критической инфраструктуры и передавал их врагу. Оккупанты использовали эту информацию при обстрелах, а затем требовали, чтобы их агент фиксировал последствия "прилетов".

СБУ задокументировали, что шпион причастен к обстрелу Харькова 5 февраля, когда вражеские ракеты попали в жилой дом и высшее учебное заведение. Предателя задержали "на горячем" во время выполнения очередного задания врага.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Харькове задержан российский корректировщик ракетных ударов (ssu.gov.ua)