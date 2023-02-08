ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наводил ракеты. СБУ "по горячим следам" задержала российского агента в Харькове

Новина українською →
Харьков, Среда 08 февраля 2023 09:55
Наводил ракеты. СБУ "по горячим следам" задержала российского агента в Харькове Фото: в Харькове задержан российский корректировщик ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове разоблачили и задержали российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Контрразведчики СБУ задержали жителя Харькова, работавшего на российские спецслужбы. Он причастен к ракетным ударам по Харькову, в том числе обстрелу, произошедшему в воскресенье, 5 февраля. В результате атаки оккупантов погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура.

Предатель тайно снимал блокпосты, места дислокации ВСУ, объекты критической инфраструктуры и передавал их врагу. Оккупанты использовали эту информацию при обстрелах, а затем требовали, чтобы их агент фиксировал последствия "прилетов".

СБУ задокументировали, что шпион причастен к обстрелу Харькова 5 февраля, когда вражеские ракеты попали в жилой дом и высшее учебное заведение. Предателя задержали "на горячем" во время выполнения очередного задания врага.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Харькове задержан российский корректировщик ракетных ударов (ssu.gov.ua)

Напомним, мы сообщали, что российские войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. Российские ракеты попали в жилой дом и в здание университета Бекетова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины госизмена харков ракетный удар
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"