Українці почали отримувати на телефон пропозиції про держзраду: що в цих СМС

Що написано у СМС

Так, абоненти Київстару отримують текстові повідомлення, в яких їм пропонують здавати позиції ЗСУ за гроші. Посилання веде на Telegram-канал. Відправник виступає під назвою "Krayina".

Українці одержують тривожні СМС (фото: t.me/insiderUKR)

Що таке держзрада і яке покарання за неї

Держзрада - це Державна зрада, тобто діяння, навмисне вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у провадженні підривної діяльності проти України.

Статтею №111 Кримінального кодексу України передбачено таке покарання за зраду Батьківщині: позбавлення волі (від 12 до 15 років) з або без конфіскації майна.