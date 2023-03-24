ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы начали получать на телефон предложения о госизмене: что в этих СМС

Новина українською →
Пятница 24 марта 2023 12:33
Украинцы начали получать на телефон предложения о госизмене: что в этих СМС Украинцы стали массово получать странные сообщения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы, а в частности абоненты оператора "Киевстар" стали получать тревожные сообщения. В них людей склоняют к госизмене.

Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов.

Что написано в СМС

Так, абоненты Киевстара получают текстовые сообщения, в которых им предлагают сдавать позиции ВСУ за деньги. Ссылка ведет на некий Telegram-канал. Отправитель выступает под названием "Krayina".

Украинцы начали получать на телефон предложения о госизмене: что в этих СМСУкраинцы получают тревожные СМС (фото: t.me/insiderUKR)

Что такое госизмена и какое наказание за нее

Госизмена - это Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Статьей №111 Уголовного кодекса Украины предусмотрено следующее наказание за измену Родине: лишение свободы (от 12 до 15 лет) с или без конфискации имущества.

Как мы ранее писали, жителя столицы приговорили к 15 годам тюрьмы за корректирование ударов по Киеву.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили и задержали российского агента. Он корректировал ракетные удары по городу, а также передавал россиянам информацию о военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
сообщения