Украинцы могут позвонить близким в оккупации бесплатно и без мобильной связи: как это сделать

В Украине запустили платформу "Позвони Своим", с помощью которой граждане могут бесплатно позвонить близким и родным, находящихся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.

Об этой опции рассказали разработчики платформы Unitalk на презентации проекта.

Так, сервис позволяет в один клик и совершенно бесплатно связаться с людьми, которые проживают в пока еще подконтрольных российским захватчикам населенных пунктах Украины, или находятся за границей.

Как отмечают разработчики, целью этого уникального социального проекта является "помощь нашим военным, волонтерским организациям и украинцам, находящимся за границей".

Как работает платформа "Позвони Своим"

Есть два способа совершить звонок с помощью сервиса allo.unitalk.cloud. А именно:

Ввести только номер звонящего (соединение компьютер-телефон, требует наличия интернета); Ввести свой номер телефона и номер того, кому необходимо позвонить (соединение телефон-телефон).

Связь при помощи сервиса "Позвони Своим" (фото: allo.unitalk.cloud)

Сервис позволяет совершить не более двух звонков продолжительностью до 15 минут в сутки для одного абонента.

Отмечается, что все звонки проходят через зашифрованный канал передачи данных, соответственно их невозможно прослушать.

Сервисом "Позвони Своим" можно воспользоваться, если: