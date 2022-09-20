Украинцы могут позвонить близким в оккупации бесплатно и без мобильной связи: как это сделать
В Украине запустили платформу "Позвони Своим", с помощью которой граждане могут бесплатно позвонить близким и родным, находящихся на временно оккупированной территории, где проблемы с мобильной связью и интернетом.
Об этой опции рассказали разработчики платформы Unitalk на презентации проекта.
Так, сервис позволяет в один клик и совершенно бесплатно связаться с людьми, которые проживают в пока еще подконтрольных российским захватчикам населенных пунктах Украины, или находятся за границей.
Как отмечают разработчики, целью этого уникального социального проекта является "помощь нашим военным, волонтерским организациям и украинцам, находящимся за границей".
Как работает платформа "Позвони Своим"
Есть два способа совершить звонок с помощью сервиса allo.unitalk.cloud. А именно:
- Ввести только номер звонящего (соединение компьютер-телефон, требует наличия интернета);
- Ввести свой номер телефона и номер того, кому необходимо позвонить (соединение телефон-телефон).
Связь при помощи сервиса "Позвони Своим" (фото: allo.unitalk.cloud)
Сервис позволяет совершить не более двух звонков продолжительностью до 15 минут в сутки для одного абонента.
Отмечается, что все звонки проходят через зашифрованный канал передачи данных, соответственно их невозможно прослушать.
Сервисом "Позвони Своим" можно воспользоваться, если:
- нет денег на счете мобильного оператора связи;
- качество интернета не позволяет воспользоваться мессенджерами;
- дорогой роуминг для тех, кто находится за границей;
- нужно связаться с близкими, не используя свой номер телефона;
- когда близкие не умеют или не могут пользоваться мессенджерами.
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