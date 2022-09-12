ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зникли зв'язок та інтернет через ракетні обстріли: що робити в такій ситуації

Новость на русском →
Понеділок 12 вересня 2022 17:30
Зникли зв'язок та інтернет через ракетні обстріли: що робити в такій ситуації Фото: що робити, якщо зникли мобільний зв'язок та інтернет (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ракетні обстріли з боку Росії можуть позбавити українців мобільного зв'язку та Інтернету в будь-який момент. Попадання в ТЕЦ здатні перебити електроенергію, а велика частина обладнання працює саме від неї.

Що потрібно знати обов'язково українцям і як діяти в ситуації, коли пропав мобільний зв'язок та інтернет - читайте в матеріалі нижче.

Важливі правила для всіх

1. Складіть список контактів, з якими ви повинні залишатися на зв'язку на випадок надзвичайної ситуації.

2. Повідомте номер стаціонарного телефону, якщо він у вас є, всім, з ким вам важливо підтримувати зв'язок. Дітей попросіть завчити номер напам'ять, в школі, на роботі та родичам - запишіть цей номер.

3. Обміняйтеся з близькими родичами та друзями координатами місць роботи, навчання і так далі.

4. Домовтеся про час виходу на зв'язок - по можливості.

5. З членами сім'ї, родичами та друзями обговоріть місце зустрічі та точний час - на випадок надзвичайної ситуації.

6. Якщо ви плануєте евакуацію, повідомте про це родичам і домовтеся, що в місці збору будете чекати 24 години, а потім підете до місця призначення.

7. Дітям ушийте в одяг записку або покладіть в кишеню з інформацією про повне ім'я, адресами контактних людей, адресами та номерами телефонів батьків.

8. З'ясуйте в школах і дитячих садах в адміністрації, де діти будуть перебувати в разі надзвичайної ситуації.

9. З дітьми шкільного віку та підлітками поговоріть про те, як діяти за відсутності зв'язку - наприклад, вони повинні залишатися з вчителями в безпечному місці та чекати вас.

10. Домовтеся з рідними, що ви завжди маєте знати о місцях перебування та переміщеннях одне одного.

Альтернативні способи зв'язку

Кращим способом зв'язку є стаціонарний телефон. Якщо такого немає у вас вдома, то з'ясуйте, може він є у ваших сусідів, друзів, в найближчих будинках або на вашій роботі.

При відсутності доступу до стаціонарних телефонів, Інтернету та мобільного зв'язку, можна використовувати мобільні телефони як рацію. Для цього потрібно встановити спеціальні програми:

  • Voxer Walkie Talkie
  • Walkie Talkie
  • Two Way: Walkie Talkie

Будьте уважні! Ці канали зв'язку будуть незахищені й почути ваші розмови зможе будь-яка людина, яка підключиться на ту ж частоту. Радіус дії цих месенджерів - від 60 до 100 метрів, в залежності від перешкод.

Які ще месенджери працюють без Інтернету

  • Bridgefy (iOS / Android)
  • Briar (Android)
  • Rumble (Android)
  • Serval Mesh (Android)
  • Vojer (iOS)

Ці месенджери створювалися для взаємодії за містом, а потім ними стали користуватися в ситуаціях, коли зв'язок був перевантажений. Месенджери дозволяють спілкуватися за допомогою технології Bluetooth або Wi-Fi.

Збільшити радіус використання можна за допомогою технології Mesh-мережа. Це система, яка дозволяє розподілити навантаження між гаджетами.

По суті, кожен учасник цієї мережі - ретранслятор бездротового сигналу для інших учасників. Підключитися можна за допомогою Bluetooth-з'єднання. І кожен смартфон виступає точкою передачі даних. Кількість підключень не обмежена.

Якщо немає ніякого зв'язку, а телефон сів

При відсутності зв'язку повністю, перемістіться до найближчого об'єкту, де є стаціонарні телефони або радіозв'язок.

Зазвичай такі способи зв'язку є в приміщеннях органів місцевого самоврядування, Пошти, пожежно-рятувальних частинах, відділеннях поліції, станціях швидкої допомоги, представництвах і установах інших державних органів або силових відомств.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко зарядити мобільний телефон.

А також писали про те, як заощадити заряд смартфона, якщо доведеться довго бути без електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Связь Інтернет смартфон
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя