Зникли зв'язок та інтернет через ракетні обстріли: що робити в такій ситуації

Ракетні обстріли з боку Росії можуть позбавити українців мобільного зв'язку та Інтернету в будь-який момент. Попадання в ТЕЦ здатні перебити електроенергію, а велика частина обладнання працює саме від неї.

Що потрібно знати обов'язково українцям і як діяти в ситуації, коли пропав мобільний зв'язок та інтернет - читайте в матеріалі нижче.

Важливі правила для всіх

1. Складіть список контактів, з якими ви повинні залишатися на зв'язку на випадок надзвичайної ситуації.

2. Повідомте номер стаціонарного телефону, якщо він у вас є, всім, з ким вам важливо підтримувати зв'язок. Дітей попросіть завчити номер напам'ять, в школі, на роботі та родичам - запишіть цей номер.

3. Обміняйтеся з близькими родичами та друзями координатами місць роботи, навчання і так далі.

4. Домовтеся про час виходу на зв'язок - по можливості.

5. З членами сім'ї, родичами та друзями обговоріть місце зустрічі та точний час - на випадок надзвичайної ситуації.

6. Якщо ви плануєте евакуацію, повідомте про це родичам і домовтеся, що в місці збору будете чекати 24 години, а потім підете до місця призначення.

7. Дітям ушийте в одяг записку або покладіть в кишеню з інформацією про повне ім'я, адресами контактних людей, адресами та номерами телефонів батьків.

8. З'ясуйте в школах і дитячих садах в адміністрації, де діти будуть перебувати в разі надзвичайної ситуації.

9. З дітьми шкільного віку та підлітками поговоріть про те, як діяти за відсутності зв'язку - наприклад, вони повинні залишатися з вчителями в безпечному місці та чекати вас.

10. Домовтеся з рідними, що ви завжди маєте знати о місцях перебування та переміщеннях одне одного.

Альтернативні способи зв'язку

Кращим способом зв'язку є стаціонарний телефон. Якщо такого немає у вас вдома, то з'ясуйте, може він є у ваших сусідів, друзів, в найближчих будинках або на вашій роботі.

При відсутності доступу до стаціонарних телефонів, Інтернету та мобільного зв'язку, можна використовувати мобільні телефони як рацію. Для цього потрібно встановити спеціальні програми:

Voxer Walkie Talkie

Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

Будьте уважні! Ці канали зв'язку будуть незахищені й почути ваші розмови зможе будь-яка людина, яка підключиться на ту ж частоту. Радіус дії цих месенджерів - від 60 до 100 метрів, в залежності від перешкод.

Які ще месенджери працюють без Інтернету

Bridgefy (iOS / Android)

Briar (Android)

Rumble (Android)

Serval Mesh (Android)

Vojer (iOS)

Ці месенджери створювалися для взаємодії за містом, а потім ними стали користуватися в ситуаціях, коли зв'язок був перевантажений. Месенджери дозволяють спілкуватися за допомогою технології Bluetooth або Wi-Fi.

Збільшити радіус використання можна за допомогою технології Mesh-мережа. Це система, яка дозволяє розподілити навантаження між гаджетами.

По суті, кожен учасник цієї мережі - ретранслятор бездротового сигналу для інших учасників. Підключитися можна за допомогою Bluetooth-з'єднання. І кожен смартфон виступає точкою передачі даних. Кількість підключень не обмежена.

Якщо немає ніякого зв'язку, а телефон сів

При відсутності зв'язку повністю, перемістіться до найближчого об'єкту, де є стаціонарні телефони або радіозв'язок.

Зазвичай такі способи зв'язку є в приміщеннях органів місцевого самоврядування, Пошти, пожежно-рятувальних частинах, відділеннях поліції, станціях швидкої допомоги, представництвах і установах інших державних органів або силових відомств.