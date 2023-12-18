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Украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участников

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 09:49
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Украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участников Продолжается Национальный отбор на Евровидение 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В мобильном приложении "Дія" продолжается голосование за 11-го финалиста Национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2024. Украинцы могут определить, кто станет последним финалистом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Дію" рассказывает, кто среди участников и что о них известно.

Список участников с песнями

ANKA - "Палала"


Carpetman - "Endless fight"

KARYOTYPE - "Sadness"

KRYLATA - "Queen"

PARFENIUK - "Серед вітрів"

SHÉPA - "SUPERNOVA"

STASYA - "Rika"

SWOIIA - "Little Angels"

TESLENKO - "Lights go up"

Как отдать свой голос за участника

Для этого вам нужно зайти в приложение "Дія", выбрать раздел "Послуги", а затем - "Опитування".

Голосовать можно только один раз, изменить выбор - невозможно. Участвовать в опросе можно от 14 лет.

Украинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участниковУкраинцы могут проголосовать за финалиста Нацотбора на Евровидение: как это сделать и кто среди участников

Скриншоты

В начале также представлено короткое видео для знакомства со всеми кандидатами в финал Национального отбора.

Голосование продлится до 21 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что участник Julia Belei сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе.

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